Зони безпеки в Сирії будуть закритими для літаків очолюваної США коаліції - Росія

Про це заявив в п'ятницю представник Росії на переговорах щодо Сирії Олександр Лаврентьєв
Представник Росії на переговорах щодо Сирії Олександр Лаврентьєв заявив, що пропоновані «зони деескалації» в Сирії будуть закритими для військових літаків міжнародної коаліції на чолі з США.
Лаврентьєв виступив з такою заявою в п'ятницю, через день після переговорів в Казахстані, де Росія, Іран і Туреччина домовилися створити в Сирії зони безпеки.
Згідно з планом Росії, військово-повітряні сили президента Башара Асада припинять польоти над встановленими безпечними зонами.
Лаврентьєв, слова якого наводять російські інформагентства, заявив, що авіація коаліції зможе працювати в окремих районах, де зосереджені сили «Ісламської держави», проте «зони деескалації» для неї відтепер - закриті.
Домовленість є черговою спробою знизити рівень насильства в Сирії, проте деталі пропозиції поки що не уточнюються, а перспективи її успіху розцінюються як сумнівні.
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