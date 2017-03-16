WP: США можуть відправити до Сирії ще до 1000 військовослужбовців

За даними газети Washington Post, розширення контингенту збільшить потенційну можливість прямої бойової участі США в конфлікті

Американські військові розробили плани, що передбачають надіслання в північні райони Сирії ще до тисячі військовослужбовців, що розширить американську присутність в країні напередодні наступу на фактичну столицю «Ісламської держави» місто Ракка.

Про це повідомляє газета Washington Post.

Посилаючись на анонімні джерела у військовому відомстві, знайомі з ситуацією, газета пише, що таке розгортання, в разі схвалення міністром оборони Джимом Маттісом і президентом Дональдом Трампом, потенційно може подвоїти кількість американських військовослужбовців в Сирії і збільшити потенційну можливість прямої бойової участі США в конфлікті.

Близько 500 військовослужбовців американських сил спеціальних операцій уже знаходяться в Сирії, на додаток приблизно до 250 рейнджерів і 200 морських піхотинців.

Washington Post припускає, що в разі схвалення плану додатковий контингент буде набрано з особового складу 24-го експедиційного загону Корпусу морської піхоти – флотилії кораблів з 2200 морськими піхотинцями, яка зараз рухається в напрямку регіону, – і 82-й повітряно-десантної дивізії армії США, 2500 військовослужбовців якої спрямовують до Кувейту.

Ці війська стануть доповненням до підрозділів Сил спеціальних операцій, які вже знаходяться на місці і, за даними видання, займаються практично тим же самим, що і їхні колеги, які борються за іракське місто Мосул.

Нове розгортання військ в Сирії має відбуватися в тандемі з імовірним рішенням Білого дому, яке офіційно зніме обмеження на чисельність американських військ в Іраку і Сирії, встановлені адміністрацією Барака Обами, пише газета.

Попередня адміністрація встановила обмеження на чисельність військових контингентів в Іраку і Сирії до 5000 і 500 військовослужбовців відповідно.

Газета Washington Post додає, що також Туреччина повідомила про плани надіслати сухопутні війська для звільнення Ракки, але така можливість ускладнена наполяганням турецької сторони, що її участь залежить від того, чи США розірвуть відносини з угрупованням сирійських курдів, відомим як Загони народної оборони. Пентагон вважає ці частини найефективнішими місцевими силами, тоді як Туреччина називає їх терористичним угрупованням.

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