США будуть запрошені на мирні переговори в справі мирного врегулювання в Сирії

Туреччина і Росія запросять американських офіційних осіб до участі в нових мирних переговорах щодо Сирії, які відбудуться цього місяця в Казахстані. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу.

Раніше турецький посадовець висловив підтримку американській участі в розмовах, хоча Росія поки що офіційно не висловила підтримки запрошенню представників США.

«Перш за все, як вам відомо, ми погодилися з Росією щодо запрошення Сполучених Штатів. Я розмовляв з Лавровим, і ми запросимо Сполучені Штати, – сказав він. – Ми не заперечуємо ролі Сполучених Штатів».

Також майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у п’ятницю, що Росія запросила адміністрацію Трампа до участі в переговорах про мирне врегулювання.

Це запрошення, згідно із Спайсером, надійшло під час телефонної розмови 29 грудня між радником Трампа Майком Флінном і послом Росії Сергієм Кісляком, тобто цього самого дня, коли адміністрація Обами повідомила про накладення на Росію нових санкцій з приводу її втручання у виборчий процес у США.

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