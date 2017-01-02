Туреччина: у результаті повітряних ударів у Сирії загинули 22 бойовики «Ісламської держави»

Збройні сили Туреччини заявили, що в результаті рейду турецьких літаків на об’єкти «Ісламської держави» в Сирії загинули 22 екстремісти.

Турецьке командування також заявило, що в ході операції на підтримку повстанців у північному районі Сирії російські літаки знищили об’єкти ІДІЛ неподалік турецького міста Ель-Баб, яке перебуває під контролем екстремістів.

Операція турецьких військ, відома як «Євфратський щит», розпочалася понад чотири місяці тому з метою змусити екстремістів ІДІЛ відійти від кордону з Туреччиною. У ній беруть участь сили Вільної сирійської армії та турецькі ВПС і артилерія.

Сирійські спостерігачі тим часом кажуть, що в неділю сотні цивільних втекли із сіл у районі Дамаска з приводу боїв між урядовими військами та кількома повстанськими угрупованнями, серед яких є також пов’язані з аль-Кайдою джихадисти, яких не стосується угода про припинення вогню з минулого тижня. Бої у районі Дамаска продовжуються вже третій день.

Втеча населення з Долини Барада, про яку також повідомило урядове інформаційне агентство, як сказано, стосується приблизно 1300 людей, які шукають захисту від повітряних ударів та артилерійського обстрілу з боку сирійських урядових і російських військ.

Бої продовжуються всупереч угоді про припинення вогню, досягнутій завдяки заходам Росії, Сирії і Туреччини, яка стала чинною в п’ятницю вранці. Згідно з повідомленнями, вона назагал втримуєтьсяч в інших районах розореної війною країни.

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