Більше сотні осіб загинуло за два дні в Сирії внаслідок атак бойовиків

У результаті двох атак терористів-смертників у західній частині сирійського міста Гомс у суботу загинули щонайменше 42 особи, в тому числі високопоставлений службовець розвідки.

Базована у Великобританії правозахисна організація Syrian Observatory For Human Rights повідомляє, що декілька нападників підірвали себе біля штабів як державної безпеки, так і військової розвідки.

Відповідальність за теракти взяла на себе пов’язане з аль-Кайдою угруповання, яке заявило, що п’ять її бойовиків увірвалися до двох районів у центрі Гомса, що перебували під посиленою охороною.

Місто перебуває під повним контролем уряду вже майже три роки.

Згідно з місцевими засобами масової інформації та турецькими посадовцями, у п’ятницю на півночі Сирії від вибухів двох замінованих автомобілів, підірваних смертниками, загинуло щонайменше 65 людей, у тому числі багато цивільних, повстанців і щонайменше два турецькі солдати.

Напади біля аль-Баб сталися наступного дня після того, як турецькі сили та їхні союзники захопили більшу частину стратегічного міста від «Ісламської держави».

Перший вибух у п’ятницю вдарив по посту охорони опозиційних сил у селі Сусян, де загинуло багато мирних жителів разом з бійцями опозиції і двома турецькими солдатами.

Люди зібралися в офісі безпеки, де багато з них намагається отримати дозвіл на повернення в аль-Баб, який був ареною запеклих боїв протягом декількох місяців.

Друга атака сталася тоді, коли місцеві мешканці та рятувальники вилучали тіла загиблих у результаті вибуху бомби раніше, йдеться у повідомленнях.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за першу атаку в аль-Баб, заявивши, що в її результаті загинуло вісім турецьких солдатів і 60 бойовиків.

Поки «Ісламська держава» втрачає свої позиції в аль-Баб, спостерігачі прогнозують, що це терористичне угруповання буде спиратися на такі напади, щоб показати свою спроможність протистояти турецьким силам і сирійським повстанцям.

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