Американські танки "Абрамс" ітимуть у наступ в супроводі сухопутних дронів - ведуться розробки

Автономні або напів-автономні роботизовані рухомі засоби, які супровджуватимуть танки у ході бою можуть виконувати цілий ряд функцій

Армія США готує прототипи танків "Абрамс", які будуть здатні безпосередньо у ході виконання бойових завдань здійснювати керування супровідними роботизованими сухопутними рухомими засобами, які будуть незалежно вести вогонь, підзвозити боєприпаси та здійснювати розвідувальнії місії. Про це пише видання Scout.com, посилаючись на американський військових.

"Дивлячись у майбутнє та аналізуючи технології, які можуть радикально змінити ситуацію на полі бою, на думку спадає поєднання пілотованих та непілотованих систем. Є набір речей, які можуть справді трансформувати ситуацію", - заявив генерал Дейвід Бассетт, виконавчий менеджер програм систем загальновійськового бою.

Збройні сили США ставили за мету до 2015-го року зробити безпілотними третину усіх сухопутних бойових машин

Автономні або напів-автономні роботизовані рухомі сухопутні засоби, які супровджуватимуть танки у ході бою можуть виконувати цілий ряд функцій: перевозити боєприпаси тим самим посилюючи вогневу міць танків; вести вогонь по супротивнику, дозволяючи танку, працювати з більш безпечної відстані; здійснювати розвідку боєм та передавати відео та іншу інформацію про позицію супротивника - відзначає видання.

"Армія США вже розробила засоби автоматизацій військових конвоїв, які дозволяють вантажівкам у складі конвою без водія рухатись за автомобілем-лідером, зберігаючи безпечну відстань та ін. Автоматизація здійснюється за рахунок пакету рішень, який включає спорядження машини радіо зв'язком, системою GPS, відео датчиками та алгоритмами автономної навігації", - відзначає видання.

У збройних силах Російської Федерації раніше вже заявляли про постановку на чергування сухопутного бойового робота "Уран-9", керування, яким здійснюється дистанційно.

Збройні сили США ставили ціль до 2015-го року зробити дистанційно керованими (unmanned) третину усіх сухопутних бойових машин.

Серед пропозицій до досягненню цієї мети - пакетні рішення, які дозволяють забезпечити ефективне виконання місій за мінімального контролю з боку оператора, який перебуває на відстані.

За інформацією із відкритих джерел, британська військова компанія BAE Systems вже у 2007-му році представила робочий прототип роботизованої бойової системи Black Night, яка проходила випробування Армією США.

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