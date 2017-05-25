Ось як татуювання допомагають жінкам позбутися фізичних і душевних шрамів

Татуювання по-різному сприймається людьми: для одних це мистецтво, для інших – наруга над тілом, ще для когось – публічна заява, а для окремих осіб – спосіб загоїти рани і завершити складний період свого життя. Саме для останніх працюють майстри, про яких розповідається нижче, часто безоплатно, з єдиною тільки ціллю – допомогти своїми вміннями тим, хто постраждав від жорстокості людей або нещасливих подій і бажає про це забути.

Шрами можуть бути довічним нагадуванням про травми минулого, але вмілими руками художників-татуювальників їх можна перетворити на красиві атрибути і глибокі символи.

Татуювання, які повертають колишній вигляд жертвам опіків

Басма Хамід володіє технологією парамедичного татуювання, яка дозволяє надати депігментованій шкірі природнього кольору за допомогою спеціальних пігментів. Майстриня використовує цю методику, щоб маскувати шрами від опіків своїх клієнток, повідомляє канадська онлайн-служба CBC.

Хамід зазвичай вдається отримати задовільні результати після кількох процедур. Вона навіть пропонує безкоштовні сеанси для пацієнток, які не можуть дозволити собі лікування, адже знає з власного досвіду, як її робота може змінити життя тих, хто пережив трагічні події і яким шрами постійно нагадують про їхнє минуле, інформує CBC.

Коли Хамід було всього два роки, вона сильно обпеклася гарячою олією під час нещасного випадку на кухні в її рідній країні, Іраку. Вона перенесла понад 100 болісних процедур – від пластичної хірургії для лазерної терапії. Але половина обличчя жінки залишилася в шрамах з червоною депігментацією від опіків третього ступеня. Спеціалісти говорили їй, що вже більше нічого не можливо зробити, зазначає CBC.

У певний момент Хамід відкрила для себе нову технологію косметичного татуювання. Таким способом їй реконструювали брову, яку вона втратила від опіків. Хамід вирішила, що якщо татуювання може замінити брови, то так само може і початковий колір шкіри. Так вона почала працювати над власним обличчям, з особливою обережністю. У кінцевому результаті жінка не лише трансформувала власне обличчя, але й започаткувала успішний бізнес, що змінює життя людей, як от 17-річної дівчини, на яку група одноліток вилила киплячу воду, повідомляє CBC.

Татуювання, що допомагають забути про домашнє насильство

Флавія Карвальйо з Бразилії безкоштовно робить татуювання жінкам-жертвам домашнього насильства. У рамках свого проекту «Шкіра квітки» майстриня перетворює шрами на тілах жінок на красиві малюнки. Вона жертвує свій час і талант, щоб допомогти скривдженим. Протягом трьох років Карвальйо допомогла багатьом жінкам прикрити рубці від ножів і куль, а також мастектомії. Вона перетворює болісні спогади на інструмент сили та краси, розповідає видання Huffington Post.

Приклад Флавії Карвальйо надихнув жінку з Росії Женю Захар. Спочатку вона не уявляла собі масштабів проблеми. «Я думала, що буде, можливо, 50 клієнтів, а їх у мене вже 500», – говорить крізь сльози.

Одна з клієнток Жені Захар – молода дівчина, на яку хлопець нацькував собаку – вибирає татуювання у вигляді єдинорога. На запитання майстрині, чому єдиноріг, відповідає: «Щоб позбутися поганих спогадів, мого минулого – вкрити його чимось милим».

До Жені Захар переважно звертаються жінки віком 18-45 років. Більшість із них постраждали від своїх коханих. 36 тисяч жінок у Росії стають жертвами домашнього насильства щодня, і щороку 12 тисяч помирає від травм, повідомляє Fusion. Незважаючи на невтішну статистику, цього року домашнє насильство, яке не спричиняє тілесної шкоди, декриміналізували в Росії.

3Д-татуювання сосків для жінок, що перенесли мастектомію

Мастектомію, або операцію з видалення молочної залози, пропонуються жінкам, у яких виявили рак грудей. Після операції в більш, ніж половині випадків пацієнтки залишаються зі шрамами і часто без сосків. Татуювальники знайшли спосіб змінювати життя жінок, що пережили рак молочної залози, з допомогою 3Д-сосків на грудях.

Марк Корліс із Массачусетса самостійно навчився створювати такі татуювання після того, як жінка, що пережила рак, попросила його покрити її шрами намальованими сосками замість квіткового візерунку, який часто використовують у таких випадках. З того часу майстер зробив такі татуювання для більше 200 пацієнтів, повідомляє видання Huffington Post.

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