Трамп погодився відкласти питання будівництва стіни на кордоні

Повідомляється, що президент не буде вимагати виділення коштів на стіну в законопроекті, який визначає витрати уряду в найближчі місяці Президент США Дональд Трамп поки що відмовився від вимог негайного виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою в законопроекті про витрати, який вимагає негайного розгляду.

Таким чином президент зняв головну перешкоду до прийняття двопартійної угоди за кілька днів до можливого часткового припинення праці уряду.

На зустрічі приблизно із 20 журналістами консервативних ЗМІ в понеділок ввечері Трамп сказав, що він готовий повернутися до питання про будівництво стіни у вересні. Це підтвердили два учасники зустрічі на умовах анонімності, оскільки спочатку передбачалося, що зустріч не носитиме публічного характеру.

Пізніше висловлювання президента підтвердив представник Білого дому.

Проти виділення коштів на будівництво стіни рішуче виступають демократи, голоси яких потрібні для прийняття законопроекту про витрати уряду, що повинен бути схвалений до півночі в п’ятницю.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, який грає ключову роль у забезпеченні підтримки демократів, привітав повідомлення про зміну позиції Трампа щодо стіни.

«Те, що президент Трамп зняв тему будівництва стіни з переговорів, – це добре для країни, – сказав він увечері в понеділок. – Тепер учасники переговорів від обох партій і обох палат Конгресу можуть продовжити роботу над поки що невирішеними питаннями». Схожої позиції дотримується і лідер меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі. «Сьогоднішні заяви президента – це хороша новина, враховуючи неприйняття стіни обома партіями і перешкоди, які вона створювала на переговорах в комітетах з асигнувань», – сказала вона.

Представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що два пріоритети президента Трампа в бюджеті – це витрати на оборону і будівництво стіни на південному кордоні, хоча кількість іммігрантів з півдня вже зменшилась.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою довжиною в 3100 кілометрів, щоб запобігти нелегальній імміграції і додав, що за її будівництво заплатить Мексика. Мексиканські лідери відповіли, що того не буде.

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