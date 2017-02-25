Пресі відмовили в доступі до Білого дому Рішення адміністрації ЗМІ назвали безпрецедентним

Білий дім виявився під шквалом критики після того, як в п’ятницю представників відразу декількох засобів масової інформації не пустили на щоденний брифінг прес-секретаря президента США Шона Спайсера.

У «чорному списку» несподівано виявилися провідні видання і телеканали, які не раз випускали критичні матеріали про президента Дональда Трампа – The New York Times, Los Angeles Times, телеканал CNN та інтернет-видання Buzzfeed.

У той же час такі ЗМІ, як Breitbart News, One America News Network і Washington Times, які не приховують своїх симпатій до Трампа, були допущені на брифінг.

Заборона не торкнулася також найбільших телекомпаній США – ABC, CBS, NBC і Fox. Незважаючи на це, деякі ЗМІ, в тому числі і найбільше світове агентство новин Associated Press із солідарності з колегами відмовилися висвітлювати брифінг у Білому домі.

Всупереч традиції, в п’ятницю щоденний брифінг для преси пройшов не в конференц-залі Білого дому, а в кабінеті Шона Спайсера. Будь-яка зйомка на цьому заході не допускалася.

Президент Асоціації журналістів, акредитованих у Білому домі (WHCA), Джефф Мейсон пообіцяв, що керівництво організації буде домагатися пояснень від адміністрації президента.

«Ми висловлюємо рішучий протест, і обурені тим, як сьогоднішній кричущий інцидент був організований Білим домом», – заявив Джефф Мейсон.

За словами виконавчого директора New York Times Діна Багета, йому ніколи не доводилося стикатися з подібними демонстративними акціями.

«Нічого подібного ніколи не відбувалося в Білому домі за всі довгі роки, протягом яких ми висвітлювали роботу різних (президентських) адміністрацій, які представляють різні партії», – заявив журналіст.

У прес-релізі, поширеному агентством Associated Press, йдеться про те, що заборона порушує основоположні права громадян.

До вечора п’ятниці в Білому домі не відповіли на офіційне прохання «Голосу Америки» про коментар.

Дивіться також: Американці протестують у міських радах