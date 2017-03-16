Тіллерсон: вирішення північнокорейської проблеми вимагає «нового підходу»

Держсекретар США заявив, що в ході візиту в Азію він обміняється думками про врегулювання ситуації навколо КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у четвер, що ескалація загрози, яка походить від ядерної програми Північної Кореї, недвозначно говорить про необхідність «нового підходу».

При цьому він не став детально розповідати, яких заходів вживатиме адміністрація Трампа.

Тіллерсон заявив про це на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних справ Японії Фуміо Кісідою в Токіо.

Незважаючи на дипломатичні та інші зусилля, що вживаються в останні 20 років, включаючи американську гуманітарну допомогу Північній Кореї, досягти мети денуклеаризації Пхеньяна не вдалося, підкреслив Тіллерсон.

«Тобто 20 років ми застосовували провальний підхід», – сказав глава американської дипломатії. – Це включає період, коли США надавали Північній Кореї допомогу в розмірі 1,35 мільярда доларів, щоб спонукати її вибрати інший шлях».

«В умовах всезростаючої загрози очевидно, що потрібен інший підхід, – додав він. – Одна з цілей мого візиту в регіон – обмінятися думками про новий підхід».

У п’ятницю Тіллерсон відвідає Південну Корею, а пізніше Китай. У його планах є зустріч з президентом КНР Сі Цзіньпіном. У четвер Тіллерсон заявив, що Китай відіграє дуже важливу роль у зусиллях заохотити Північну Корею відмовитися від своєї ядерної програми, і він заохочував Китай повністю запровадити санкції ООН, метою яких є чинити тиск на уряд КНДР.

Розмови Тіллерсона із Сі Цзіньпіном мають прокласти шлях до його зустрічі з президентом Трампом, яка, згідно з передбаченнями, відбудеться на початку квітня у Флориді.

Японія і Південна Корея, на території яких розташовані американські війська, знаходяться в межах досяжності північнокорейських ракет, тому США намагаються чинити дипломатичний і економічний тиск на Північну Корею.

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