Держсекретар Тіллерсон оголосив про завершення «політики терпимості» щодо КНДР

Держсекретар США зазначив, що військові дії відносно Пхеньяна є «обговорюваною можливістю»
Держсекретар США Рекс Тіллерсон оголосив про завершення «політики терпимості» щодо Північної Кореї і зазначив, що військові дії відносно Пхеньяна є «обговорюваною можливістю».
Тіллерсон зробив наступну заяву в п’ятницю в Сеулі: «КНДР повинна зрозуміти, що єдиний шлях до безпечного і економічно благополучного майбутнього ... це відмова від розробки ядерної зброї, балістичних ракет та іншої зброї масового ураження».
На спільній прес-конференції з південнокорейським міністром закордонних справ Юн Бенсе Тіллерсон зазначив, що «комплекс заходів» щодо ізольованої країни вже розробляється.
Тіллерсон в п’ятницю приступив до другого етапу свого турне по Азії, прибувши в Південну Корею.
В ході свого візиту Тіллерсон зустрівся з високопоставленими представниками південнокорейської влади і відвідав демілітаризовану зону, що відокремлює країну від КНДР.
Виступаючи в четвер у Токіо, який став першим пунктом його турне, Тіллерсон заявив, що через 20 років безуспішних дипломатичних зусиль «очевидна необхідність нового підходу», щоб запобігти появі ядерної зброї у Північній Кореї.
Глава американської дипломатії додав, що одне із завдань його поїздки в регіон – обговорити з владою Японії, Південної Кореї і Китаю можливі альтернативні шляхи.
«Північної Кореї і її народу не потрібно боятися США або сусідів у регіоні, які хочуть лише жити в мирі з КНДР, – сказав Тіллерсон на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. – У зв’язку з цим Сполучені Штати закликають КНДР відмовитися від ядерної і ракетної програм і утриматися від подальших провокацій».
Останнім етапом туру Тіллерсона країнами Азії є Китай, де його порядок денний передбачає зустріч з президентом Сі Цзіньпіном. Державний секретар заявив у четвер, що Китай відіграє важливу роль в зусиллях скерованих на тому, щоб заохотити Північну Корею відмовитись від ядерної програми. Він також закликав Китай повністю запровадити санкції ООН, метою яких є чинити тиск на уряд Північної Кореї.
Розмови Тіллерсона із Сі Цзіньпіном також прокладкуть шлях до зустрічі китайського лідера з президентом Трампом на початку квітня у Флориді.
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