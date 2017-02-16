Держсекретар Рекс Тіллерсон у Європі з першим офіційним закордонним візитом

Державний секретар США Рекс Тіллерсон перебуває в Німеччині з першим закордонним візитом. Він братиме участь у зібранні представників 20-ти провідних економік світу у Бонні і вперше після призначення офіційно зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

​Переговори готуватимуть саміт лідерів “Двадцятки” у липні в Гамбурзі, в якому має взяти участь президент Дональд Трамп.

Брюссельський аналітик Ґунтрам Вольф сказав агенції Bloomberg, що до Рекса Тіллерсона у Європі прислухатимуться з “великим інтересом і певною стурбованістю”, з огляду на складнощі перших двох тижнів у роботі нової адміністрації у Вашингтоні.

Перша зустріч Тіллерсона з Лавровим відбувається на тлі скандалу з відставкою радника президента Трампа з питань безпеки Майкла Флінна і підвищеної уваги до зв’язків представників нової американської адміністрації з Росією.

“Розмова з паном Лавровим буде дуже важлива”, - цитує агенція Reuters чільного представника Державного департаменту, який сказав також, що Рекс Тіллерсон наголошуватиме Росії на повному виконанні Мінських мирних домовленостей, щоб покласти край бойовим діям на сході України.

Часопис New York Times, повідомляючи про закордонне турне держсекретаря, зауважує, що його не бачили на кількох нещодавніх важливих міжнародних подіях у Вашингтоні: на зустрічі президента Трампа з ізраїльським прем’єр-міністром Нетаньягу, на обіді з послом Росії та на зустрічі з канадським прем’єр-міністром Трюдо.

Газета наголошує, що “Державний департамент з часу інавгурації президента Трампа ще не провів жодного і з традиційних щоденних брифінгів, і сам пан Тіллерсон з часу затвердження на посаду у Сенаті два тижні тому прилюдно не казав майже нічого”.

Під час сенатського слухання Тіллерсон, який був нагроджений російським орденом Дружби, коли очолював нафтову компанію Exxon Mobil, виступив з критичними заявами щодо політики Москви.

Інший чільний представник адміністрації президента Трампа, міністр оборони Джим Маттіс, також у ці дні перебуває у Європі.

Після дводенних зустрічей у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі Маттіс їде на міжнародну конференцію з питань безпеки у Мюнхені, але Тіллерсона там не буде - у п’ятницю держсекретар повертається додому.

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