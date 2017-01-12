Слухання у справі кандидатури Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США

Який курс щодо Росії візьме адміністрація американського президента Дональда Трампа? Це намагалися випитати у кандидата на посаду держсекретаря американські сенатори.

Рекс Тіллерсон, який має неоднозначні зв’язки із Москвою і навіть отримав «орден дружби» із рук Путіна, намагався переконати сенаторів у своїй жорсткій позицій щодо Росії. А його заяви часом геть не збігалися із раніше озвученими поглядами Дональда Трампа. Однак кількох ключових сенаторів-республіканців виступ Тіллерсона не вразив. Нагадаємо, без схвалення Сенату Рекс Тіллерсон не зможе обійняти посаду в уряді.

Це була подія тижня на Капітолійському пагорбі – у Сенаті понад вісім годин тривали слухання про затвердження кандидатури Рекса Тіллерсона державним секретарем США. Питань до можливого головного дипломата адміністрації Трампа у сенаторів накопичилось чимало, і найбільше їх через неоднозначні зв’язки Тіллерсона із Москвою.

Передбачаючи питання сенаторів, Тіллерсон робить хід конем – і ще у вступному слові дає зрозуміти: з Росією гратися не планує.

«Росія нині становить загрозу. Вона вторглася в Україну, зокрема і захопила Крим, і підтримала сирійські війська, які брутально порушили закони війни. Ми ж надіслали слабкі або неоднозначні сигнали, і червоні лінії перетворилися на зелене світло. Росія має знати: ми будемо віддані нашим зобов’язанням, зокрема і перед союзниками. Росія має відповісти за свої дії», – заявив Рекс Тіллерсон.

Всупереч неоднозначній позиції Дональда Трампа, Тіллерсон заявляє: анексія Криму – незаконна.

«Чи має Росія, на вашу думку, законні претензії на Крим?» – запитав сенатор Бен Кардін.

«Ні, це було захопленням території, яка їй не належала», – відплвів кандидат на посаду держсекретаря.

Захід мав агресивніше відреагувати на анексію Криму – переконаний Тіллерсон. І одразу надати українцям військову підтримку.

«Захоплення Криму було нічим іншим, як застосуванням сили з боку Росії. І це вимагало пропорційної демонстрації військової сили – щоби дати Росії зрозуміти: це все, вона не зможе захопити жодну іншу територію» – знову ж відповів Тіллерсон.

Втім, позиція щодо збереження санкцій проти Москви, не була такою ж жорсткою. Тіллерсон, зокрема, зазначив, що санкції шкодять американському бізнесу.

Питання санкцій порушив сенатор Робер Менендес: «Якщо він вважає, що санкції – це так погано, що він збирається використовувати як інструмент мирної дипломатії, аби зупинити державу від порушення суверенітету України, до прикладу?»

Бракувало однозначності і в інших відповідях кандидата.

«Чи Володимир Путін – воєнний злочинець?» – запитав сенатор Марко Рубіо.

«Я б не використовував цей термін», – була відповідь.

«Дозвольте мені описати ситуацію в Алеппо, і може це допоможе вам дійти цього висновку» – було додатковим запитанням з боку сенатора з Флориди.

Відмова чітко відповідати на це і ще кілька запитань можуть стати причиною для кількох сенаторів-республіканців, зокрема і Марко Рубіо, не підтримати кандидатуру Тіллерсона.

«Якщо ми хочемо, щоби у нашій зовнішній політиці зберігалась моральна ясність, нам треба чітко висловлюватися. Я готовий зробити те, що вважаю правильним. Партійна належність тут не має значення» – продовжував сенатор Рубіо.

Якщо всі демократи і бодай один республіканець у комітеті із закордонних справ не підтримають Тіллерсона, це ускладнить винесення його кандидатури на голосування у Сенаті.

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