Тіллерсон і Лавров обговорять ситуацію в Україні і Сирії та американcько-російські відносини

Державний секретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться 10 травня з міністром закордонних РФ Сергієм Лавровим. Зустріч відбудеться у Вашингтоні. У заяві Держдепартаменту наголошується, що Тіллерсон і Лавров обговорять ситуацію в Україні та Сирії, а також питання двосторонніх відносин.

У зв’язку із становищем в Україні сторони бажають обговорити проблему припинення насильства в східній частині цієї країни і шляхи вирішення конфлікту на шляху повномасштабної реалізації Мінських угод.

У зв’язку з тривалою кризою в Сирії держсекретар США має намір обговорити зусилля щодо деескалації, надання гуманітарної допомоги сирійському населенню і створення умов для політичного врегулювання конфлікту.

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