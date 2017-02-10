Тіллерсон і Моґеріні обговорили ситуацію в Україні та відносини з Росією

Глави американської та європейської дипломатій зустрілися у Вашингтоні



Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні і державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході першої зустрічі «детально» обговорили тероризм, Росію, ядерну угоду з Іраном та Україну, - повідомляється в заяві ЄС.



Федеріка Моґеріні перебуватиме у Вашингтоні 9-10 лютого, приїхавши в США вперше після інавгурації Дональда Трампа.



У четвер вона також зустрілася з радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном, - повідомляють в Білому домі.



Федеріка Моґеріні після зустрічі заявила, що була «рада познайомитися» з Тіллерсона, і що вони «відкрито обговорили багато питань, які стоять перед нами».





Як повідомляється в її заяві, на зустрічі обговорювалися «трансатлантичні відносини, спільне завдання боротьби з тероризмом, що триває робота над зміцненням європейської оборони, відносини з Росією, ядерну угоду з Іраном і основні кризи - від України до Сирії», - повідомляє інформагентство Reuters.



У Державному департаменті не повідомляють подробиць про те, що обговорювали глави американської та європейської дипломатій.