Reuters: Тіллерсон планує відвідати Москву в квітні

У Держдепартаменті поки що не підтвердили повідомлення джерел інформагентства
Державний секретар Рекс Тіллерсон планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в квітні в зв’язку з візитом голови КНР в США і відвідає Росію в тому ж місяці.
Про це в понеділок повідомили агентству Reuters представники США.
Такий крок може створити у союзників США враження, що Вашингтон надає тривогам Москви більшого значення, ніж проблемам, які турбують їх.
Тіллерсон має намір пропустити нараду міністрів 28 країн НАТО в Брюсселі, яка була б для нього першою, щоб взяти участь у переговорах президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомили чотири нинішні й колишні американські посадовці.
Очікується, що зустріч лідерів двох країн пройде 6-7 квітня в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.
Рішення пропустити зустріч міністрів НАТО і відвідати Москву може посилити враження, що Трамп надає великої ваги контактам з великими державами, ніж з малими країнами, безпека яких залежить від Вашингтона, вважають два колишні американські посадовці.
Трамп часто позитивно відгукувався про російського президента Володимира Путіна, а Тіллерсон кілька років працював з урядом Росії як голова компанії Exxon Mobil, і сумнівався в розумності антиросійських санкцій, які, за його словами, можуть завдати шкоди американським компаніям.
Представник Держдепартаменту Марк Тонер не зміг негайно прокоментувати повідомлення, що Тіллерсон пропустить нараду в НАТО і відвідає Росію. Два американські посадовці повідомили, що держсекретар планує відвідати Москву 12 квітня.
Трамп уже викликав роздратування і занепокоєння у країн-членів НАТО своїми заявами про те, що західний альянс «застарів», і вимогами, щоб союзники виконували свої зобов’язання і витрачали на оборону не менше 2 відсотків ВВП.
Представниця Державного департаменту заявила, що Тіллерсон матиме зустріч у середу з 26 із 27 міністрів країн НАТО – всіма за винятком Хорватії – на зустрічі коаліції, що веде боротьбу з угрупованням «Ісламська держава».
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ мав прибути до Вашингтона в понеділок з триденним візитом, в ході якого передбачалися розмови з міністром оборони США Джеймсом Маттісом, а також для участі в нарадах про боротьбу з «Ісламською державою».
Дивіться також: Найкращі новинки із світу технологій
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum