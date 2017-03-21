Reuters: Тіллерсон планує відвідати Москву в квітні

У Держдепартаменті поки що не підтвердили повідомлення джерел інформагентства

Державний секретар Рекс Тіллерсон планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в квітні в зв’язку з візитом голови КНР в США і відвідає Росію в тому ж місяці.

Про це в понеділок повідомили агентству Reuters представники США.

Такий крок може створити у союзників США враження, що Вашингтон надає тривогам Москви більшого значення, ніж проблемам, які турбують їх.

Тіллерсон має намір пропустити нараду міністрів 28 країн НАТО в Брюсселі, яка була б для нього першою, щоб взяти участь у переговорах президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомили чотири нинішні й колишні американські посадовці.

Очікується, що зустріч лідерів двох країн пройде 6-7 квітня в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Рішення пропустити зустріч міністрів НАТО і відвідати Москву може посилити враження, що Трамп надає великої ваги контактам з великими державами, ніж з малими країнами, безпека яких залежить від Вашингтона, вважають два колишні американські посадовці.

Трамп часто позитивно відгукувався про російського президента Володимира Путіна, а Тіллерсон кілька років працював з урядом Росії як голова компанії Exxon Mobil, і сумнівався в розумності антиросійських санкцій, які, за його словами, можуть завдати шкоди американським компаніям.

Представник Держдепартаменту Марк Тонер не зміг негайно прокоментувати повідомлення, що Тіллерсон пропустить нараду в НАТО і відвідає Росію. Два американські посадовці повідомили, що держсекретар планує відвідати Москву 12 квітня.

Трамп уже викликав роздратування і занепокоєння у країн-членів НАТО своїми заявами про те, що західний альянс «застарів», і вимогами, щоб союзники виконували свої зобов’язання і витрачали на оборону не менше 2 відсотків ВВП.

Представниця Державного департаменту заявила, що Тіллерсон матиме зустріч у середу з 26 із 27 міністрів країн НАТО – всіма за винятком Хорватії – на зустрічі коаліції, що веде боротьбу з угрупованням «Ісламська держава».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ мав прибути до Вашингтона в понеділок з триденним візитом, в ході якого передбачалися розмови з міністром оборони США Джеймсом Маттісом, а також для участі в нарадах про боротьбу з «Ісламською державою».

Дивіться також: Найкращі новинки із світу технологій