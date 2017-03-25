Державний секретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з колегами з НАТО

За повідомленням Держдепартаменту США, зустріч пройде 31 березня в Брюсселі

Рекс Тіллерсон проведе зустріч з міністрами закордонних справ країн НАТО, на якій раніше не збирався бути присутнім. Плани держсекретаря США змінилися після критики на його адресу.

Співробітники Держдепартаменту США повідомили, що зустріч з главами зовнішньополітичних відомств держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, відбудеться 31 березня в Брюсселі. Спочатку планувалося, що цей саміт пройде 5-6 квітня.

Керівництво НАТО поки офіційно не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

Раніше Держдепартамент повідомив, що Тіллерсон відмовиться від участі в цій зустрічі, що викликало занепокоєння союзників США. Президент Дональд Трамп неодноразово негативно відгукувався про НАТО, називаючи альянс «застарілим». У той же час, віце-президент Майк Пенс і міністр оборони Джеймс Меттіс неодноразово заявляли, що США мають намір активно співпрацювати з НАТО.

За повідомленням Держдепартаменту, Тіллерсон прибуде в Брюссель після візиту в Анкару. Також очікується, що 6-7 квітня Тіллерсон візьме участь у переговорах Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна у Флориді.

На брифінгу з канцлером Німеччини Анґелою Меркель минулого тижня в Білому домі президент Трамп сказав, що він «ще раз висловив рішучу підтримку НАТО, а також потребу, щоб наші союзники з НАТО платили справедливу частку коштів на оборону».

Однак Трамп викликав нову суперечку наступного дня після зустрічі, коли на сторінці у «Твіттері» заявив, що Німеччина «винна великі суми НАТО і Сполученим Штатам, які мусить заплатити за сильну й дуже дорогу оборону, яку вони надають Німеччині».

Раніше Білий дім поінформував, що 25 травня президент Трамп візьме участь в саміті глав держав-членів НАТО в Брюсселі та прийме генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа 12 квітня.

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