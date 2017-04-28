Тіллерсон у Раді Безпеки ООН про загрозу мирові з боку КНДР

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив у п’ятницю, що загроза атаки з боку Пхеньяна проти Японії і Південної Кореї – реальна. Він закликав Раду Безпеки ООН вдатися до дій перед тим, як це зробить Північна Корея».
У заяві на форумі Ради Безпеки Тіллерсон закликав міжнародне співтовариство повністю запровадити санкції ООН і припинити або понизити рівень дипломатичних відносин з Пхеньяном.
«З кожним наступним [ядерним] випробування, як і запуском ракети Північна Корея наближає північно-східну Азію і світ до нестабільності й ширшого конфлікту», сказав Тіллерсон Раді Безпеки, до якої входять представники 15 країн. «Загроза атаки Північної Кореї на Сеул або Токіо реальна».
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