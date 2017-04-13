Тіллерсон у Москві знайшов мало порозуміння

Оцінюючи перший офіційний візит чільного представника адміністрації Дональда Трампа до Москви, преса й коментатори доходять висновку, що США та Росія і далі мають мало спільного у поглядах на ключові світові питання.

Я казав, що воно (НАТО) застаріле. Воно більше не застаріле.

“Якщо кілька тижнів тому критики адміністрації Трампа побоювалися, що пан Тіллерсон запросто піде на скасування санкцій, накладених на Росію після анексії Криму, то їхні побоювання були не виправдані”, - пише NewYork Times.

“У двогодинній зустрічі (з президентом Путіним), про яку потім у загальних рисах переповів пан Тіллерсон, вони мало у чому погодилися - точно не у тому, хто винен у вбивствах газовою отрутою сирійських цивільних, чи у втручанні в американські вибори минулого року, або в теперішні виборчі кампанії у Європі”.​

У той самий день президент Дональд Трамп мав набагато приязнішу зустріч у Вашингтоні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом і проголосив, що більше не вважає альянс “застарілою організацією”.

Колишній американський посол у Росії Майкл Макфол - представник тодішньої адміністрації Барака Обами - заявив через Твіттері про “досягнення” адміністрації Трампа: “І це поступ. Сьогодні у Москві не було дискусії про скасування санкцій, визнання Криму, або відмови від НАТО”.

NewYork Times також зауважує, що “візит пана Тіллерсона до Москви у ролі найважливішого найвищого американського дипломата вразив і тим чого не відбулося: не було зустрічей з політичними дисидентами чи опонентами пана Путіна. Тема переслідувань чи порушень прав людини в Росії так і не порушувалася. Але суперечка щодо Сирії дала досить підстав для напруженості”.

Директор Московського центру Карнеґі Дмітрій Тренін пішов ще далі, закликавши відмовитися від ілюзій щодо перспектив Вашингтона з Москвою.

"Угод США з Росією не буде ще довго. Зараз головне - уникнути зіткнення", написав він у своєму Твіттері.

Президент Дональд Трамп назвав взаємни з Москвою найгіршими за усі часи: "зараз ми зовсім не ладимо з Росією".

У Москві все ж були досягнуті певні домовленості: Тіллерсон і Лавров оголосили низку заходів, спрямованих на зниження протистояння, включно з відновленням "гарячої лінії" звязку для уникнення зіткнень під час військових операцій в Сирії.

Обидва представники погодилися, що сторони повинні відновити діалог щодо кризи в Сирії.

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