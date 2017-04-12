Перший офіційний візит Тіллерсона в Росію: сирійське й українське питання

Перший офіційний візит американського державного секретаря Рекса Тіллерсона до Москви відбувається на тлі взаємовиключних оцінок подій у Сирії, які лунають у США та в Росії.

У статусі ситуації України, чи Криму немає змін. І ті санкції залишатимуться до часу, коли питання будуть вирішені

Напередодні Тіллерсон майже в ультимативній формі закликав Росію відмовитися від підтримки сирійського президента Башара Асада, якого Захід звинувачує у злочинах війни, зокрема у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення в шестирічній громадянській війні.

Тіллерсон заявив, що Росія “не виконала свого зобов’язання” 2013 року знищити хімічні арсенали Асада і тому несе відповідальність за смерть цивільних від отруйного газу.

Тим часом з Москви лунають запевнення, що Росія і далі підтримує Асада, а також заперечення самого факту застосування сирійським режимом хімічної зброї.

Президент Путін заявив про “відсутність доказів” і закликав провести розслідування під егідою ООН, та водночас припустив, що “злі сили планують підкласти якісь речовини і звинуватити сирійську владу у їх використанні”.

Коментатори наголошують, що Рекс Тіллерсон може сподіватися на певні домовленості, зокрема, у питаннях взаємного попередження про військові дії в Сирії для уникнення випадкових зіткнень американських сил з російськими.

Напередодні міністри закордонних справ “Великої сімки” на зустрічі в Італії вирішили не запроваджувати щодо Москви нові санкції за російську підтримку Асада.

Українське питання

Україну назвали однією з тем переговорів Рекса Тіллерсона у Москві, і адміністрація Петра Порошенка повідомила про телефонну розмову українського президента з американським дежсекретарем на цю тему у вівторок.

За словами президента Порошенка, держсекретар запевнив його, що Вашингтон не буде домовлятися про Сирію за рахунок поступок Москві щодо України.

Але в той же день міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що келеги Тіллерсона на переговорах G7 в Італії були збентежені запитанням американського державного секретаря: “чому американські платники податків мають перейматися Україною”?

Французький міністр сказав журналістам, що він доводив колезі, що США мають бути зацікавлені у міцності і безпеці Європи.

Речник Державного департаменту, коментуючи висловлювання Тіллерсона, сказав, що це був “риторичний інструмент”.

Але агенція Bloomberg пише, що провокативна ремарка свідчить, що Рекс Тіллерсон, колишній директор нафтової компанії Exxon Mobil, “ще вживається у світі дипломатії, де навіть побіжні висловлювання мають глибше значення”.

Коментатори вважають, що порушенеТіллерсоном питання нагадає європейським посадовцям колишні заяви новообраного президента Дональда Трампа про наміри послабити санкції щодо Росії і фактично дозволити Москві повернути під свій вплив пострадянський простір.

Сам Рекс Тіллерсон заявив минулого тижня в інтерв’ю каналу АВС, що у позиції Вашингтона “у статусі ситуації України, чи Криму немає змін. І ті санкції залишатимуться до часу, коли питання будуть вирішені”.

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