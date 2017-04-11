США або Асад - Тіллерсон поставив Росії ультиматум

Країни G7 не домовилися щодо нових санкцій проти Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон заявив, що Росія повинна вибрати між партнерством із США і їх союзниками, або об’єднатися з сирійським режимом Башара Асада, Іраном та ліванською «Гезболлою».

Про це він заявив за підсумками зустрічі в Італії керівників МЗС країн «Великої сімки» - повідомляє інформаційне агентство Assoсiated Press.

Тіллерсон від імені країн G7 засудив російську підтримку режиму Асада, згадавши газову атаку в Сирії, в результаті яких загинуло багато мирних мешканців.

Держсекретар сказав, що неясно чи сприйняла Росія всерйоз свої зобов’язання позбавити Сирію хімічної зброї чи вона просто некомпетентна. Але для загиблих це немає великого значення.

«Асаду не можна дозволити ще раз застосувати хімічну зброю», - заявив держсекретар США.

«Ми хочемо полегшити страждання сирійського народу. Росія може стати частиною цього майбутнього і відігравати важливу роль. Або Росія може зберегти свій союз із цією групою, що, як ми вважаємо, не буде йти на користь інтересам Росії в довгостроковому плані», - заявив Тіллерсон.

Тіллерсон назвав очевидним, що час «правління родини Асада підходить до кінця», але залишається відкритим питання, як саме він закінчиться, зазначивши, що сам процес переходу буде важливим для самої Сирії.

Тим часом на італійській зустрічі країни «Великої сімки» не досягли домовленості щодо запровадження нових санкцій щодо Росії та Сирії.

Таким чином питання введення санкцій проти двох держав може бути порушене лише після того, як в результаті розслідування подій буде доведено, що вони дійсно застосовували хімічну зброю.

Зазначається, що представники G7 намагалися знайти спільну позицію стосовно подій у Сирії до того, як держсекретар Тіллерсон прилетить до Росії.

Зустрічі американського держсекретаря з російськими посадовцями в Москві проходитимуть у середу.

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