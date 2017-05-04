Насамперед відновлення довіри, тоді може бути співпраця – Тіллерсон про взаємодію США з РФ

США і Росія намагатимуться розглянути можливості співпраці щодо Сирії, сказав держсекретар, вказавши на складність такого завдання





Державний секретар США Рекс Тіллерсон представив план «відновлення взаємодії з Росією», назвавши таке завдання одним з головних пріоритетів закорднної політики США і зазначивши, що нинішні напружені відносини між двома країнами є неприйнятними і повинні змінитися.



У той же час у своєму виступі перед співробітниками Державного департаменту в середу голова американської дипломатії попередив, що в даний час дві країни «практично не довіряють один одному» і «Росія сьогодні не є особливо конструктивною», і тому він не впевнений, що відносини можуть відновитися до нормального рівня.



Однак важливо принаймні спробувати, вказав він.



«Дві найбільші ядерні держави світу не можуть мати відношення такого роду. Ми повинні змінити це, - сказав Тіллерсон. - Наступна пріоритетна сфера нашої роботи - відновлення взаємодії з Росією».



Держсекретар розповів про свій квітневий візит до Москви і переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та президентом Володимиром Путіним.



«Багато хто з вас чули, що під час поїздки в Москву я сказав президенту Путіну, що відносини між нашими країнами знаходяться на найнижчому рівні з часів «холодної війни», - сказав держсекретар. - Він не став заперечувати. Він здвигнув плечима і кивнув головою на знак згоди. Я сказав, що вони йдуть вниз, вони погіршуються».



Однак Тіллерсон також повідомив, що адміністрація Дональда Трампа робить низку кроків для стабілізації відносин.



Він оголосив, що виконуючий обов'язки заступника держсекретаря Том Шеннон очолює робочу групу, якій доручено розглянути можливість усунення проблем, «які просто викликають подразнення в наших відносинах, роблять важкою навіть двосторонню розмову із дотриманням ввічливого тону».



«Ми ... сподіваємося почати вирішувати деякі з цих проблем, в той час як міністр закордонних справ Лавров і я, за дорученням президента Путіна і президента Трампа, які вчора розмовляли по телефону, будемо намагатися зрозуміти, чи зможемо ми діяти разом в першій великій сфері співпраці, якою є Сирія, - сказав Тіллерсон. - А також чи зможемо ми досягти угоди про припинення вогню, яка була б достатньо міцною, щоб ми могли запустити мирний процес».



У той же час він виступив з деякими застереженнями.



«Я не хочу сказати, що у нас буде хороший старт в цьому питанні, тому що поки що все знаходиться на дуже ранньому етапі. Я не знаю, до чого це призведе, - визнав держсекретар. - У мене буде двостороння зустріч з міністром Лавровим в Алясці наступного тижня за лаштунками Арктичної ради. Обидва наші президенти доручили нам розвивати цю роботу і подивитися, що ми можемо зробити в цьому напрямку».



Тіллерсон заявив, що це непросте завдання.

«Ми повинні виконати багато роботи щодо взаємодії з Росією, опрацювати деякі невеликі питання. Чи зможемо ми працювати разом щодо одного значного питання? Чи вдасться нам знайти щось, з чого ми зможемо почати відновлювати певну довіру, тому що сьогодні між нами практично немає довіри. Чи зможемо ми відновити якусь довіру? У нас є багато проблем, які необхідно вирішити, починаючи з угод у галузі озброєнь і проблем, що стосуються наших угод з ядерних озброєнь, до, звичайно ж, України, Криму та інших місць, де сьогодні від Росії особливої користі немає».



«Такі наші надії, - резюмував Тіллерсон. - Ми сподіваємося, що зможемо вибудувати шлях, в ході чого зрозуміємо, як нам працювати один з одним. Я не знаю, вийде це чи ні. Спробуємо».

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