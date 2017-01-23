Маккейн і Ґрем підтримають кандидатуру Тіллерсона на пост держсекретаря

Разом з тим сенатори висловили стурбованість з приводу зв’язків екс-глави Exxon Mobil з Росією

Два впливові законодавці-республіканці заявили в неділю, що проголосують за схвалення кандидатури колишнього глави компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона, висунутого президентом США Дональдом Трампом на пост держсекретаря. За їх словами, вони зроблять це, незважаючи на стурбованість з приводу зв’язків екс-керівника ExxonMobil з президентом Росії.

«Після ретельного розгляду і тривалого обговорення з паном Тіллерсоном ми вирішили підтримати його номінацію на пост держсекретаря», – наголошується в заяві сенаторів Джона Маккейна (Аризона) і Ліндсі Ґрема (Південна Кароліна). «Не дивлячись на те, що у нас є стурбованість щодо наявних у нього в минулому ділових відносин з російським урядом і президентом Володимиром Путіним, ми вважаємо, що пан Тіллерсон може бути ефективним захисником інтересів США», – підкреслюється в заяві обох сенаторів, що вважаються експертами в питаннях зовнішньої політики.

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