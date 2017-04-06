Тіллерсон: Росії пора переглянути свою підтримку Асада

Раніше держсекретар рішуче засудив атаку із застосуванням хімічної зброї в сирійській провінції Ідліб





Росії потрібно ретельно обміркувати, чи повинна вона і надалі підтримувати президента Сирії Башара Асада, - заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, коментуючи хімічну атаку, відповідальність за яку він поклав на війська Асада.



«Ми думаємо, що російській стороні пора добре подумати про необхідність подальшої підтримки режиму Асада», - сказав Тіллерсон журналістам після зустрічі зі своїм мексиканським колегою в Державному департаменті.



Раніше Тіллерсон оприлюднив спеціальну заяву.

«Сполучені Штати рішуче засуджують атаку із застосуванням хімічної зброї в провінції Ідліб. Тільки за минулий місяць це вже третє повідомлення про використання зброї такого роду. Надходять повідомлення про десятки загиблих, включаючи численні жертви серед дітей. Ми продовжуємо відстежувати жахливу ситуацію, але вже очевидно, що образ дій Башара Асада саме такий: жорстоке і неприховане варварство. Ті, хто захищає і підтримує його, в тому числі Росія і Іран, не повинні тішити себе ілюзіями щодо Асада або його намірів».



У документі наголошується, що «будь-яка людина, котра використовує хімічну зброю, щоб труїти свій народ, демонструє повну зневагу до людської моралі і повинна бути притягнута до відповідальності».



Тіллерсон знову закликав Росію та Іран «використати свій вплив на сирійський режим і гарантувати, що такі нелюдські атаки ніколи не повторяться».

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