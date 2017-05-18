Автомобіль наїхав на натовп пішоходів в Нью-Йорку

За повідомленням, одна особа загинула і щонайменше 13 зазнали поранень

Автомобіль врізався в натовп пішоходів в самому центрі Нью-Йорка. Інцидент стався незадовго до полудня на одній з найпопулярніших площ міста - Таймс-сквер - зазвичай переповненій туристами.

Як повідомили очевидці, червона Honda на повному ходу врізалася в групу людей на перетині 43-ої вулиці і 7-го авеню, після чого зачепилася за стовпчики огорожі, і майже перекинулася.

Водій «Хонди», 26-річний уродженець Бронкса, опинився в пастці в машині. Пожежникам довелося застосувати спеціальні засоби для того, щоб розкрити автомобіль. Винуватець аварії затриманий, і доставлений в одну з міських відділень поліції. Представники міської поліції повідомили, що раніше його двічі затримували за водіння в нетверезому стані і інші правопорушення.

На місце події приїхали губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і мер міста Білл Деблазіо. Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент Трамп був проінформований про інцидент.

За повідомленням пожежної служби Нью-Йорка, в результаті інциденту загинула 1 людина, ще як мінімум 13 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція Нью-Йорка вже заявила, що не має підстав кваліфікувати подію, як теракт.

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