Конгресмени закликають адміністрацію Трампа вжити заходів проти Росії в торговельній сфері

Голова парламентської групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур поряд з тридцятьма конгресменами звернулась до міністра торгівлі США Вільбура Росса з листом про порушення Росією світових правил торгівлі. «Ця адміністрація постійно піднімає питання дотримання правил торгівлі, однак американсько-російські двосторонні торговельні відносини залишились поза увагою», йдеться в листі.

Ці та інші обмеження є серед факторів, які спричинили втрату більше 40000 робочих місць у США

Серед незаконних, несправедливих і часто непрозорих дій Росії в торговельній та промисловій сферах конгресмени зазначили заборону на імпорт м’яса птиці, фруктів, овочів та молочних продуктів зі США, введених Росією у відповідь на західні санкції 2014 року, а також нещодавнє блокування Москвою закупівлі американських автомобілів державними підприємствами з часткою держави більше 50 відсотків. «Торік, коли доступ американських виробників було обмежено через політично-обумовлений протекціонізм, експорт аграрної продукції зі США до Росії становив лише 15 відсотків від поставок 2012 року».

Хижацька та протекціоністська торговельна політика Росії не повинна залишитись без відповіді

«Росія продовжує надавати масовані субсидії, щоб підтримувати на плаву нежиттєздатну промисловість, обмежувати американський експорт, надаючи державну підтримку тактиці імпортозаміщення, надавати російським виробникам невиправдані переваги в роботі з державними підприємствами». Ці та інші обмеження є в ряді факторів, які спричинили втрату більше 40000 робочих місць в США.

«Хижацька та протекціоністська торговельна політика Росії не повинна залишитись без відповіді» - стверджують автори листа.

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