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Конгресмени закликають адміністрацію Трампа вжити заходів проти Росії в торговельній сфері

  • Голос Америки

Голова парламентської групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур поряд з тридцятьма конгресменами звернулась до міністра торгівлі США Вільбура Росса з листом про порушення Росією світових правил торгівлі. «Ця адміністрація постійно піднімає питання дотримання правил торгівлі, однак американсько-російські двосторонні торговельні відносини залишились поза увагою», йдеться в листі.

Ці та інші обмеження є серед факторів, які спричинили втрату більше 40000 робочих місць у США
лист конгресменів

Серед незаконних, несправедливих і часто непрозорих дій Росії в торговельній та промисловій сферах конгресмени зазначили заборону на імпорт м’яса птиці, фруктів, овочів та молочних продуктів зі США, введених Росією у відповідь на західні санкції 2014 року, а також нещодавнє блокування Москвою закупівлі американських автомобілів державними підприємствами з часткою держави більше 50 відсотків. «Торік, коли доступ американських виробників було обмежено через політично-обумовлений протекціонізм, експорт аграрної продукції зі США до Росії становив лише 15 відсотків від поставок 2012 року».

Хижацька та протекціоністська торговельна політика Росії не повинна залишитись без відповіді
лист конгресменів​

«Росія продовжує надавати масовані субсидії, щоб підтримувати на плаву нежиттєздатну промисловість, обмежувати американський експорт, надаючи державну підтримку тактиці імпортозаміщення, надавати російським виробникам невиправдані переваги в роботі з державними підприємствами». Ці та інші обмеження є в ряді факторів, які спричинили втрату більше 40000 робочих місць в США.

«Хижацька та протекціоністська торговельна політика Росії не повинна залишитись без відповіді» - стверджують автори листа.

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