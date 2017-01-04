В Нью-Йорку міський поїзд зійшов з рейок, понад 100 людей отримали поранення

У середу на залізничному вокзалі в нью-йоркському районі Бруклін міський потяг зійшов з рейок, в результаті чого понад 100 людей отримали поранення. Інцидент стався після того, як поїзд не зупинивсяч на час і врізався в спеціальний амортизаційний блок. Деякі пасажири впали і отримали поранення.

«Що сталося з машиністом поїзда, ми не знаємо, і, очевидно, буде проведено розслідування, щоб довідатися докладно, що сталося і чому машиніст не зупинив поїзда перед тим, як він ударив в амортизаційний блок», заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Заступник начальника пожежної служби Ден Донаг’ю заявив, що 11 людей перевезено до лікарні, хоча ніхто не отримав загрозливих для життя поранень.

Інцидент пошкодив двері поїзда і кілька вікон.

Вокзал Atlantic Terminal пов’язаний з дев’ятьма лініями метрополітену і він один з найбільш метушливих в Нью-Йорку.

Це вже другий більший інцидент у районі за останні три місяці. У вересні поїзд врізався у перон в сусідньому місті Гобокен у штаті Нью-Джерзі. Тоді одна особа загинула і 114 отримали поранення.

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