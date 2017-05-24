Розcлідування зв’язків з Росією: Трамп найняв адвоката - Reuters

Залучення Марка Касовіца може означати, що президент допускає, що розслідування, яке веде колишній директор ФБР Мюллер, може мати негативні наслідки для нього





Президент Дональд Трамп найняв приватного адвоката, яким став його давній юрисконсульт, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з рішенням президента.



Це сталося на тлі розслідування можливої змови передвиборчого штабу Трампа з Росією, яке веде спеціальний прокурор.



Fox Business News і ABC першими повідомили про те, що Трамп найняв нью-йоркського адвоката Марка Касовіца, який користується репутацією непоступливого і жорсткого юриста, щоб він представляв президента в рамках розслідування Міністерства юстиції, яке очолює колишній директор ФБР Роберт Мюллер.



Залучення приватного адвоката може означати, що Трамп серйозно допускає, що федеральне розслідування може негативно відбитися на ньому особисто, і що він, можливо, хоче захистити себе на випадок, якщо інші представники адміністрації виступлять проти нього.



Джерело повідомило, що Касовіц, як очікується, залучить інших адвокатів до роботи із захисту Трампа.

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