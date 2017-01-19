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Перед інавгурацією Трамп відвідав національний меморіал на Арлінґтонському кладовищі

Трамп бере участь у церемонії на Арлінґтонському національному кладовищі

Трамп бере участь у церемонії на Арлінґтонському національному кладовищі

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Новообраний президент США Дональд Трамп у четвер взяв участь у покладанні вінків на Арлінґтонському національному кладовищі, де поховані американські президенти, голови верховного суду та астронавти.

Покладання квітів називають символічним початком президентства Дональда Трампа. Після покладання квітів новообраний президент відправився до меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, де починається урочистий концерт з нагоди інавгурації президента США."Це справді честь. Дякую всім чоловікам та жінкам за їх службу нашому народу", - написав Трамп на своїй сторінці у Facebook після вшанування похованих на Арлінґтонському національному кладовищі.

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