Трамп продовжує атакувати критиків у розвідувальному співтоваристві

За лічені дні до інавгурації, Дональд Трамп продовжує атакувати своїх критиків у розвідувальних службах. У неділю ввечері Трамп натякнув, що діючий директор ЦРУ є джерелом фальшивих новин . Так майбутній президент відреагував на заяву Джона Бреннана, на погляд якого Трампу не вистачає повного розуміння загрози, яку Москва становить для США.

«Тепер, коли у нього буде можливість зробити щось для нашої національної безпеки, на противагу до розмов і твітів, він матиме величезну відповідальність захистити інтереси національної безпеки США», – наголосив Бреннан у програмі Fox News Sunday, попереджаючи, що імпульсивність обраного президента може бути небезпечною.

Трамп відповів, традиційно у Twitter: «Ох, справді, набагато гірше вже не зробиш –подивіться на Сирію (червона лінія), Крим, Україну та нарощування російської ядерної зброї. Недобре! Чи це був той, хто злив фейкові новини?».

Обраний президент провів вихідні за закритими дверима у своєму помешканні в Нью-Йорку, а його команда працювала над побудовою внутрішньодержавних планів і закордонної політики.

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