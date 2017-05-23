Стали відомі деталі бюджету США-2018, пропонованого президентом Трампом

Білий дім у вівторок представив у Конгресі проект бюджету США на 2018 рік. Перший бюджет адміністрації Трампа зупинить руйнівну тенденцію минулих адміністрацій, які лише накопичували зовнішній борг - говориться у офіційному повідомленні Білого дому.

Так пропонується різко скоротити державні витрати та програми іноземної допомоги. Зокрема замінити військові гранти для низки країн, у тому числі і для України, на позики, які ці країни згодом повинні повертати.

Урізати 1,7 трильйонів доларів за 10 років – це план президента США.

У проекті бюджету на наступний фінансовий рік від програми медичної допомоги Medicaid відмінусували 800 мільйонів доларів, програма талонів на харчі для бідного населення може збідніти на 193 мільярди, витрати на освіту впадуть на 13,5%. Пропонується також урізати фінансування Управління з охорони навколишнього середовища США, корпорації громадського мовлення та міжнародну допомогу. Законодавці від обох партій, ще до того, як президентська версія бюджету потрапила у Конгрес, висловили незгоду з ініціативами глави держави.

Лідер демократів у Сенаті Чарльз Шумер вказав на те, що програма Medicaid допомагає 1,75 мільйонам ветеранів.

«Вона допомагає американцям, які страждають від опіоїдної залежності, проблема, яка торкнулась життів багатьох людей. Урізання програми Medicaid у президентській версії бюджету несе приголомшливі людські витрати», - заявив сенатор з Нью-Йорку.

Я повністю підтримую продовження партнерства (з Україною), включно з попереднім рівнем розподілення коштів, або збільшити рівень асигнування коштів

Президент Трамп пропонує істотно скоротити програму фінансування продажу військової техніки іноземним державам (FMF). Ця програма адмініструється Держдепартаментом і передбачає надання грантів союзникам США на купівлю американського військового устаткування. В поточному американському бюджеті Україні передбачається надання 42 мільйонів доларів в рамках цієї програми. Конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс говорить, що він уважно вивчить пропозицію адміністрації та зробить усе можливе, щоб програма військової підтримки Україні не скорочувалася.

«Я повністю підтримую продовження партнерства (з Україною – ГА), включно з попереднім рівнем розподілення коштів, або збільшити рівень асигнування коштів. Тому що війна в Україні – це не лише про Україну, тут йдеться про вільний світ проти російської агресії, і ми точно є зацікавленою стороною», - наголосив конгресмен.

Водночас проект бюджету передбачає збільшення американських військових витрат, пропонується також виділити $200 млрд на фонд інфраструктури, ще $1,6 млрд на будівництво стіни з Мексикою. Програма із оплачуваної сімейної відпустки, створення якої лобіює донька президента Іванка Трамп, може отримати 25 мільярдів доларів.

Цей бюджетний законопроект – це чернетка президента, його бачення пріоритетів з фінансових витрат.

Отож подання бюджету – це лише крок в довгому процесі його ухвалення. Кошторис має пройти через Конгрес. Не виключене внесення серйозних змін до документа, хоча республіканці контролюють обидві палати Конгресу. Конгрес має ухвалити законопроект щодо витрат до 30 вересня, кінця фінансового року. Останнями роками - це рідко трапляється.

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