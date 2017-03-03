Трамп розхвалив "Бійця за зелену картку"

Письменник заявляє про свою любов до США і у книжці відзначає, що ті, хто любить Америку, не можуть прибувати до країни, порушуючи закон

Президент США Дональд Трамп розхвалив у Twitter книжку консервативного промовця з Австралії, який розповів, що за президентства Обами мав проблеми з отриманням дозволу на постійне проживання у США (т.з "зелена картка") через буцімто свої консервативні погляди та прихильність до т.з традиційних родинних цінностей та християнства.

"Нова книжка Ніка Адамса "Боєць за зелену картку" (Green Card Warrior) обов'язкова до прочитання. Міграційна система Австралії та Канади, які сприяють прибуттю до країн кваліфікованих працівників - це правильний шлях!", - твітнув президент США.

Прикметно, що книжка розхвалена Трампом взагалі не аналізує міграційну політику Австралії чи Канади і фокусується на особистому досвіді автора, який зіткнувшись із рідкісною відмовою (після попереднього офіційного схвалення) у наданні дозволу на постійне проживання у США, пояснив це особистою неприязню співробітника консульства США в Австралії до себе.

Адамс, який у книжці називає себе "американцем, взятим у полон у тілі австралійця" протягом кількох років заробляв (та здобув певну популярність) у США, виступаючи на захист традиційних цінностей та християнства. У книжці, яка по суті є щоденником особистого досвіду "бою" за "зелену картку", він пише, що співробітник американського консульства, після особистого офіційного інтерв'ю у консульстві, використав свою посаду, щоб скасувати раніше схвалену для Адамса "зелену картку".

Адамс заявляє про свою любов до США і у книжці відзначає, що ті, хто любить Америку, не можуть прибувати до країни, порушуючи закон. Раніше він підтримав президента США Трампа, коли той критично висловився про взяті адміністрацією свого попередника Барака Обами забов'язання прийняти у США понад 1000 біженців з Близького Сходу, які тимчасово перебували в Австралії.

У книжці Адамс розповідає, що отримавши підозрілу відмову у "зеленій картці" зумів знайти американського посадовця, з яким до того спілкувався у консульстві, у соціальних мережах та ідентифікувати його як "прихильника" ліберальної ідеології та ЛГБТ руху.

Передмова до книжки на сайті Amazon відзначає, що автора "переслідувала" адміністрація Барака Обами.

"Ця приголомшлива історія показує, як адміністрація Обами залякує та переслідує політичних опонентів, використовуючи Державний департамент, щоб відбирати іммігрантів на основі їх політичних поглядів", - йдеться у передмові.

Адамс зрештою отримав "зелену картку", заручившись підтримкою з боку американських законодавців.

У коментарях до повідомлення президента США Дональда Трампа, йому негайно дорікнули, що він, ймовірно, навіть не прочитав книжку, яку розхвалив.

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