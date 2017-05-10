Трамп очікує подяки за звільнення директора ФБР, але отримав зливу критики

Демократи говорили найгірші слова про Джеймса Комі, включаючи той файт, що його треба звільнити, а тепер вони вдають, що засмучені!

Найвищі американські посадовці та законодавці ведуть по суті відкриті дебати у Twitter з приводу звільнення президентом США Трампом директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі.

Сам президент так пояснив, чому звільнив директора ФБР Джеймса Комі у своєму мікроблозі Twitter:

«Комі втратив довіру майже всіх у Вашингтоні, республіканців і демократів. Коли все вгамується, вони дякуватимуть мені!», - написав глава Білого дому.

Президент пообіцяв замінити Комі кимось, «хто виконуватиме свою роботу набагато краще, повертаючи дух і престиж ФБР».

Також він розкритикував представників Демократичної партії, які назвали рішення Трампа спробою завадити Комі розслідувати звязки команди Трампа із Росією.

«Демократи говорили найгірші слова про Джеймса Комі, включаючи той файт, що його треба звільнити, а тепер вони вдають, що засмучені!»

Будь-яка спроба призупинити чи підірвати розслідування ФБР викличе серйозні проблеми конституційного характеру

Зокрема, у Twitter Трамп згадав слова лідера демократів у Сенаті Чарльза Шумера, що той більше не довіряє Комі.

Сам сенатор-демократ, якого Трамп раніше називав "головним клоуном" провів паралель між звільненнями інших високопосадовців: колишньої виконувачки обов’язків міністра юстиції Саллі Єйтс, яка попереджала юристів Білого дому про звязки екс-радника Трампа Майкла Фліна з росіянами та колишнього прокурора Південного округу Нью-Йорка Пріта Бхарару, який, зокрема, проводив розслідування щодо сексуальних домагань на прихильному Трампові телеканалі Fox News.

«Спершу Трамп звільняє Саллі Єйтс, потім Пріта Бхарару. Тепер Комі. Це не виглядає як випадковість. Ми повинні мати спеціального прокурора», - написав він.

Рішення президента про усунення директора ФБР лише підтверджує необхідність і невідкладність формування комісії для розслідування втручання Росії у вибори

Демократи вимагають призначити спеціального прокурора по Росії

З аналогічним закликом виступив і сенатор-демократ Дурбін.

«Будь-яка спроба призупинити чи підірвати розслідування ФБР викличе серйозні проблеми конституційного характеру, - попередив він. – У цих обставинах я знову закликаю призначити незалежного прокурора і сформувати спеціальну коміссію для повноцінного розлідування російського втручання».

Призначити спеціального прокурора і провести незалежне розслідування можливих звязків Трампа із Росією виступають і деякі республіканці, зокрема, Джон Маккейн. Він назвав Комі "людиною честі й відданості", яка добре керувала ФБР "у надзвичайних обставинах".

«Я давно закликав створити спеціальну комісію Конгресу для розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Рішення президента про усунення директора ФБР лише підтверджує необхідність і невідкладність формування такої комісії», - заявив Маккейн.

Сенатор-республіканець Річард Барр написав, що стурбований строками й причинами звільнення директора Комі, і це «принесе подальшу плутанину в складне розслідування російського втручання» .

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Представниця республіканців у Конгресі від Барбара Комсток заявила:

«Я не можу захистити або пояснити події минулого вечора або терміни звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Розслідування ФБР щодо впливу Росії на вибори 2016 року має тривати».

Між тим, конгресмен Джастін Амаш, член комітету Палати представників із нагляду й реформуванню уряду, заявив, що його апарат вивчає правові підстави для створення незалежної комісії по Росії.

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