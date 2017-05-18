Президент США категорично заявив, що не просив директора ФБР припиняти слідство щодо зв'язків з Росією

Жодної змови очевидно з мого та моєї кампанії боку. За себе я завжди можу говорити, і щодо Росії. Нуль.

Президент США не просив колишнього директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування втручання Росії у президентські вибори у США у 2016-му році та можливої змови російських посадовців з кампанією Трампа. Про це, як повідомляє Сі-Ен-Ен, президент США заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ, у ході спільної прес-конференції із президентом Колумбії Хуном Мануелем Сантосом.

"Ні і ще раз Ні!", - відповів Трамп на запитання про те, чи звертався він до Комі із проханням.

Президент також наголосив, що поважає рішення про призначення спеціального прокурора для розслідування втручання Росії у вибори президента та можливих зв'язків кампанії Трампа з урядом Росії, але наголосив, що жодної змови з Росією не було.

"Це полювання на відьом", - сказав Трамп.

"Жодної змови очевидно з мого та моєї кампанії боку. За себе я завжди можу говорити, і щодо Росії. Нуль. Я думаю, що це, і багато інших речей, розділяють країну. Я ж хочу сказати, що ми хочем об'єднати країну", - наводить слова Трампа Сі-Ен-Ен.

Трамп також наголосив, що вважає звинувачення на свою адресу сміховинними та підкреслив, що - з огляду на критику, яка лунала на адресу директора ФБР з боку демократів - очікував підтримки рішення про його звільнення від обох партій.

Повідомлення ЗМІ про буцімто прохання Трампа до Комі "забути" про Фліна не супроводжувались публікаціями копій документу, який нібито уклав Комі, але значно загострили ситуацію у Вашингтоні

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що звільнений Трампом директор ФБР Джеймс Комі під час перебування на посаді задокументував одну із зустрічей із президентом, у ході якої останній буцімто попросив його "забути про це", говорячи про розслідування ФБР щодо колишнього радника Трампа з питань нацбезпеки генерала Фліна, якого було звільненно через приховування від віце-президента США Пенса інформації про контакти з представниками Росії.

Повідомлення ЗМІ про буцімто прохання Трампа до Комі "забути" про Фліна не супроводжувались публікаціями копій документу, який нібито уклав Комі, але значно загострили ситуацію у Вашингтоні, де з боку окремих законодавців почали лунати коментарів про можливо кримінальний характер "тиску" на Комі з боку президента.

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