Напередодні розмови між Путіним і Трампом у Вашингтоні заговорили про можливе зняття санкцій

Напередодні запланованої на суботу телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним джерела у Вашингтоні повідомляють, що адміністрація Трампа підготувала проект указу про полегшення деяких санкцій, накладених на Росію за президентства Барака Обами. Про це, зокрема, твітує Фабріс Потьє, дослідник вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, партнер у консультаційній компаній Rassmussen Global колишнього генсека НАТО Андерса Фоґа Расмуссена.

Про те, що питання санкцій може стати предметом розмови між президентами, підтверджують і в Білому домі. Про це у відповідь на запитання кореспондента FOX News сказала старший радник президента США Келіенн Конвей.

Конгресу по силах ускладнити згортання санкцій проти Росії

І все ж Конгресу по силах ускладнити згортання санкцій проти Росії. Про це пише у своїй статті інший експерт аналітичного центру Atlantic Council Аліна Полякова. Вона вказує на те, що запорукою збереження санкцій може стати законопроект, раніше представлений впливовими американськими сенаторами.

«11-го січня сенатори Бен Кардін та Джон Маккейн запропонували двопартійний законопроект, метою якого є кодифікувати чотири розпорядження адміністрації Обами про санкції. «Акт про протидію російським військовим діям 2017 року» запозичує мову закону «Про підтримку стабільності і демократії в Україні» (STAND for Ukraine Act), що «застряг» у Конгресі наприкінці минулої сесії, але також був націлений на кодифікацію політики санкцій. Новий законопроект вимагав би, щоб для зняття санкцій президент подавав заяви на розгляд окремих справ та надсилав повідомлення Конгресу з обґрунтуванням запитів. Сенату доводилося б схвалювати зняття будь-яких санкцій. Конгрес уже працював у такому режимі раніше; він накладав санкції проти Ірану та Лівії», – інформує експерт.

У четвер колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу закликав Конгрес діяти «перш ніж Трамп одноосібно зніме санкції з Росії». Про це Вершбоу заявив у своєму Twitter.​

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Законопроект є найбільш всеосяжним актом для вирішення загроз національній безпеці, пов’язаних з іноземним впливом і російською агресією в Європі, наголошує Полякова.

На додаток до санкцій, пов’язаних з Україною, він також визначає політику невизнання окупованих Росією територій в Україні та Грузії, вводить нові санкції, пов’язані з кібератаками, санкціонує додаткові кошти на боротьбу з дезінформацією та намагається придушити

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер спекулював, що зняття санкцій з Росії Трампом є малоймовірним

клептократичні мережі Росії шляхом «відстеження, відзначення і судового переслідування незаконних фінансових потоків, пов’язаних з Російською Федерацією, якщо такі потоки взаємодіють із фінансовою системою Сполучених Штатів».

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висловив думку, що зняття санкцій з Росії Трампом малоймовірне, адже Москва досі не виявляла бажання запропонувати щось вигідне США в обмін на зняття санкцій.

Таку позицію ставить під сумнів експерт аналітичної компанії Eurasia Group Алекс Клімент.

«Постановка питання у дусі, “А що Трамп вимагатиме у Росії в обмін на зняття санкцій?» обминає увагою те, що для Трампа, все те, що істеблішмент вимагає Росію "припинити" робити, це ті речі, "продовження" яких сам Трамп хотів би від неї: йдеться про дії Москви у ЄС, щодо НАТО, та Сирії», – закидає експерт

Президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові наголосив, що усіма його рішеннями керує бажання якнайкраще захистити інтереси американських працівників та інтереси Америки.

Він також виступав за сильнішу підтримку НАТО країнами-членами, закликаючи їх виконувати забов’язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП, до чого раніше привертали увагу і в адміністрації Барака Обами. У ході виборчої кампанії Трамп також заявляв, що підтримує НАТО та виступав за «бастіон свободи у Східній Європі».

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