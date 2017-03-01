Трамп звертається до народу США - пряма трансляція промови українською о 4:00 за київським часом

Президент крок за кроком втілює плани вирішення численних проблем, які постали перед нацією

Президент США Дональд Трамп о 4-й ранку за Києвом має виступити перед спільною сесією Сенату та Палати представників США. Дивіться трансляцію з нами (вікно ефіру має відображатись у тексті статті - прим. ГА). Тема його виступу - перший місць на посаді, вже ухвалені та майбутні ініціативи та укази президента.

"У ході свого першого виступу перед спільною сесією Конгресу, президент представить своє бачення майбутнього країни напряму американському народу у час, коли президент крок за кроком втілює плани вирішення численних проблем, які постали перед нацією. Відштовхуючись від своєї інавгураційної промови, президент Трамп надалі представить свій план повернення Америці величі", - йдеться у повідомленні з приводу промови на сайті Білого дому.

Очікується, що президент буде говорити про свої досягнення, які на його думку не висвітлюються упередженими американськими ЗМІ. Напередодні президент США заявив, що оцінює власну роботу у перший місяць "на відмінно", але поскаржився не недобросовісне висвітлення його роботи з боку медіа.

Пряму трансляцію промови з перекладом українською можна також спостерігати на головній сторінці сайту "Голосу Америки", де буде працювати дзеркало Facebook трансляції. У разі проблем, шукайте першоджерело за адресою www.Facebook.com/Chastime.

План багатомільярдних державних інвестиції у розвиток інфраструктури США також може бути оголошено у ході виступу

Видання The Hill прогнозує, що промова Трампа торкнеться, серед іншого, податкової реформи та скасування реформи системи обов'язкового забезпечення громадян США медичним страхуванням т.з. "Обамакер". Остання стала предметом критики у США через буцімто обтяжливість для представників бізнесу, які тепер забов'язані забезпечувати медичне страхування працівників, та - для окремих осіб, яким загрожує пеня у разі відсутності страхового полісу.

План багатомільярдних державних інвестиції у розвиток інфраструктури США також може бути оголошено у ході виступу Трампа, вказують у виданні.

Військовий бюджет США - інша можлива тема. Раніше Трамп заявив про плани збільшити його на кілька десятків мільярдів з метою посилення обороноздатності США. Його заява знайшла критики в особі сенатора-республіканця Джона Маккейна, який назвав анонсоване Трампом збільшення бюджету Пентагону недостатнім.

Натомість Державному департаменту США та Агенції США із міжнародного розвитку (USAID) загрожує неабияке скорочення бюджету - у понад 30%.

Чи дотримається Трамп протоколу, чи може зірветься, якщо його спровокує хтось із присутніх у залі? Оглядачі вважають і такий варіант можливим. Радниця Трампа Келіан Конвей вже заявила, що промова президента "не буде нудною, бо сам він ненудний".

Промову Трампа можуть переривати викриками - це не виключено. ЗМІ припускають, що законодавці-демократи не вітатимуть промову Трампа оплесками, чи навіть перериватимуть її вигуками.

У 2009-му році конгресмен-республіканець Джо Вілсон перервав промову Обами з приводу політики забезпечення американців доступом до медичного страхування (т.з. "Обамакер") вигуками "Ти брешеш!", за що отримав офіційну догану від Палати представників.

Білий дім вирізняє наступні досягнення перших тижнів перебування Дональда Трампа на посаді президента США:

- перегляд проектів у царині енергетики, які мають обернутись значною кількістю робочих місць для американців, таких як трубопроводи Keystone XL та Dakota Access;

- скасування витратних регулятивних актів запроваджених Обамою;

- мінімізація економічного тягаря, який "Обамакер" накладала на країну, та очистка простору для майбутнього скасування та заміни "Обамакер";

- наказ Пентагону розробити план перемоги над терористичним угрупуванням ІДІЛ;

- вихід із провального угоди про Транстихоокеанське партнерство в інтересах американських працівників;

- запровадження загальнозрозумілих регулятивних реформ наказом, який вимагає, щоб перед запровадженням кожного нового нормативного акту скасовувались два запроваджені раніше;

- Наповнення Адміністрації професіоналами найвищого ґатунку, щоб втілити бачення майбутнього країни, яке має президент;

- запровадження нових етичних норм для всіх посадовців задля втілення обіцяної заборони колишнім урядовцям виступати в якості лобістів протягом 5 років після закінчення роботи в Адміністрації та перманентну заборону на лобізм в інтересах закордонних урядів.

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