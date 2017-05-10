"Всі ніби показились" через зустріч Трампа з Лавровим, але політика США щодо Росії не змінилась - експерт про події у Вашингтоні

Якщо судити по прес-конференції Лаврова, то Трамп наговорив чимало приємних речей, але при цьому суть політики США щодо Росії часів кінця президентського терміну Обами не змінилась

Щодо Росії президент США Дональд Трамп тримається фарватеру політики кінця президентського терміну свого попередника Барака Обами.

На це вказує ряд авторитетних оглядачів, коментуючи сьогоднішні зустрічі високопосадовців США з головою МЗУ Росії Лавровим, які відбулись на тлі несподіваного звільнення директора ФБР Джеймса Комі і через це викликали неабияке занепокоєння серед американських законодавців від обох партій та ЗМІ.

Так, колишній посол США в Україні, а нині експерт авторитетного аналітичного центру Brookings Institution, Стівен Пайфер заявив в ефірі "Голосу Америки" у середу, що політика Трампа (всупереч його власним заявам у ході виборчої кампанії про можливість визнання анексії Криму Росії заради покращення відносин між Вашингтоном та Москвою) загалом наслідує політику Барака Обами щодо Росії та України. Зокрема у тому, що наполягає на виконанні Росією Мінських угод як обов'язкової умови можливого перегляду санкцій.

Підписавши цей закон, президент Трамп фактично покінчив із будь-якими сподіваннями на перезапуск відносин США та Росії

Дипломат також наголосив на тому, що призначення Трампа та заяви посадовців його адміністрації щодо Росії вказують на незмінність курсу США.

Натомість викладач Королівського коледжу у Лондоні, експерт із питань Східної Європи, Александр Кларксон сьогодні відзначив, що обмін люб'язностями між Трампом та Лавровим у середу жодним чином не позначився на політиці США щодо Росії.

"Якщо судити по прес-конференції Лаврова, то Трамп наговорив чимало приємних речей, але при цьому суть політики США щодо Росії часів кінця президентського терміну Обами не змінилась", - твітує сьогодні Кларксон.

Увагу експерта зокрема привернуло і те, що президент США у ході розмови з Лавровим порушив питання виконання Росією Мінських угод.

"Попри всі райдужні заяви, результати зустрічі вказують на те, що змін у політиці немає", - підкреслив Кларксон.

Днями президент США підписав закон про фінансування роботи уряду до кінця фіскального року (Consolidated Appropriations Act - прим. ГА), який виділяв 150 000 000 доларів на безпекову допомогу Україні та ще понад 410 000 000 доларів на допомогу за іншими статтями.

Експерт також наголосив на тому, що інтенсивність інформаційного потоку примушує забувати про події, які відбувались буквально декілька днів тому.

Так, днями президент США підписав закон про фінансування роботи уряду до кінця фіскального року (Consolidated Appropriations Act - прим. ГА), який виділяв 150 000 000 на безпекову допомогу Україні та ще понад 410 000 000 доларів на допомогу за іншими статтями. Закон також закріпляв вимоги до Росії щодо поваги до територіальної цілісності України та ін.

Даний законопроект також вперше визнав факт окупації Росією території Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

"Підписавши цей закон, президент Трамп фактично покінчив із будь-якими сподіваннями на перезапуск відносин США та Росії. Та і час для цього обрав найгірший: 9-те травня", - писав раніше про підписаний Трампом державний бюджет Алекс Кокчаров, лондонський аналітик ризиків.

Трамп зустрівся з Лавровим та Кіссинджером і люди ніби показились

При цьому Кларксон сьогодні відзначив, що ухвалювана США на рівні законів політика не збігається за своїм характером із сигналами, які надсилають громадськості США та світу зустрічі очільників США із Лавровим.

"Трамп зустрівся з Лавровим та Кіссинджером, і люди наче показились. А ще 2 дні тому міністерство закордонних справ Грузії просто на небі від щастя були через підписаний Трампом закон. А закладені у закон положення щодо України дуже радували Київ. У США залишилось хоч щось, що піддається законам логіки?" - підсумував ситуацію навколо зустрічей очільників США із Лавровим Кларксон.

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