Трамп сказав Лаврову, що війна в Україні його несильно непокоїть - New York Times

На початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, президент США Дональд Трамп буцімто заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, однак це питання є важливим для критиків його адміністрації. Про це минулого тижня повідомило видання New York Times, посилаючись на джерела у Білому домі.

Слова Трампа про те, що Комі "божевільний" не повинні затьмарити той факт, що він підставив Україну у ході зустрічі із росіянами

Видання повідомило, що президент США у ході зустрічі із Лавровим, звернувся до росіян з проханням допомогти розв'язати конфлікт в Україні. Ця інформація містилась у статті, яка також повідомила про те, що президент США буцімто у розмові із Лаврорвим назвав звільненого ним директора ФБР Джеймса Комі "божевільним" та заявив, що Комі здійснював значний тиск на президента через розслідування щодо Росії, а його звільнення дозволило цей тиск зняти.

При цьому, як додає видання, у ході розмови із представниками Росії Трамп наголосив, що американські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про буцімто змову між виборчим штабом Трампа та Москвою.

Розмова Трампа з Лавровим про Україну, здається, загубилась серед інших сенсаційних повідомлень статті New York Times, і стала предметом експертних коментарів лише зараз.

"Слова Трампа про те, що Комі "божевільний" не повинні затьмарити той факт, що він підставив Україну у ході зустрічі із росіянами. Заява, що він не надто переживає з приводу російської агресії в Україні - вражає. Це повний розрив із політикою Заходу", - твітує Ендрю Вайс, дослідник впливового аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace (Вашингтон, США).

Можливо все це - частина грандіозної угоди про яку говорив речник Білого дому, але у будь-якому разі політики так не повинні спілкуватись, таких слів просто не можна вживати

Експерт також наголосив, що подібні слова Трампа, якщо вони мали місце, примушують серйозно зважати на повідомлення ЗМІ про буцімто тісніші ніж визнає Білий дім, стосунки Кремля з командою Трампа.

" Як я вже казав, той факт, що команда Трампа таємно спілкувалась із "сірим кардиналом" Кремля Медведчуком пояснює, чому позиція Трампа щодо України та Криму була такою незвичною та близькою до лінії Кремля... Я намагаюсь не кричати "попався", коли заходить розмова про буцімто змову Трампа з Кремлем, але важко знайти іншу характеристику для слів Трампа щодо України на зустрічі із Лавровим. Можливо все це частина грандіозної угоди про яку говорив речник Білого дому, але у будь-якому разі політики так не повинні спілкуватись, таких слів просто не можна вживати", - заявив Вайс.

Критики президента США Трампа поспішили назвати повідомлення New York Times доказом зради України.

"Дональд Трамп повністю здав Україну", - твітує колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Варто відзначити, що на думку відомого американського консеративного оглядача Джемі Кірчика, який у ході виборчої кампанії підтримував Гілларі Клінтон, водоспади критики, які проливають на чинного президента США колишні посадовці адміністрації Барака Обами, серед іншого, покликані звільнити їх самих від відповідальності за посилення Росії за час президентства Барака Обами.

"Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу", - писав Кірчик на початку травня.

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...Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу

У тому ж матеріалі оглядач відзначав, що за усього 100 днів президентства Дональд Трамп, можливо, зробив більше, щоб зупинити амбіції Росії на міжнародній арені, ніж його попередник Барак Обама за два терміни на посаді.

"Не можна закривати очей на те, що всього за три місяці президентства Трамп зумів завдати ракетного удару по сирійському режиму, який є клієнтом Путіна, погодив вступ Чорногорії до НАТО та відмовив виводити Exxon-Mobil з-під дії накладених на Росію санкцій, а представник Пентагону відкрито заявив про те, що Москва озброює Талібан в Афганістані", - йдеться у статті.

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