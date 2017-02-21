У Лондоні в суперечці щодо планованого візиту президента Трампа уряд наполягає на запрошенні

У британському парламенті у понеділок увечері дебатували заперечення проти планованого державного візиту американського президента, у той час як поблизу відбувалася кількатисячна демонстрація із вимогами скасувати запрошення.

Уряд у Лондоні вже заявив раніше, що попри незгоду з деякими діями президента Трампа вважає візит потрібним для підтримки "особливих взаємин" двох країн і для налагодження співпраці з новою адміністрацією у Вашингтоні.

Приводом для парламенського обговорення стали електронні петиції: одна, яка зібрала понад 1 мільйон 800 тисяч підписів з вимогою відмовитися від державного візиту і друга, яку на підтримку візиту підписали 311 тисяч.

Депутат від опозиційної Лейбористської партії Пол Флинн заявив, що прем’єр-міністр Тереза Мей поспішила, запросивши президента США відвідати Велику Британію з державним візитом лише тижнем після його інавгурації.

Попередній президент США Барак Обама відвідував Лондон з державним візитом після двох років перебування на посаді.

Опоненти стверджують, що державний статус візиту, який передбачає провідну роль королеви Єлизавети Другої, ставить її "у незручне становище".

Флинн наполягав, що опоненти візиту не мають на увазі неповаги до Сполучених Штатів, але заявив, що новообраний американський лідер створив проблеми "у кожній політичні сфері, за яку він брався", і що він "поводився як вередлива дитина".

Депутат від урядової Консервативної партії Найджел Еванс на обговоренні заявив, що Дональд Трамп виконує те, що обіцяв під час виборчої кампанії, і що американці проголосували за нього.

Еванс сказав, що звинувачення американського президента, зокрема у "расизмі", є звинуваченням американців, які проголосували за нього.

Серед гасел на демонстрації у Лондоні були написи: "Ні - расизму. Ні - Трампу", а також "Любимо Америку - Не любимо Трампа".

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