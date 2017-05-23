Трамп, пербуваючи у Віфлеємі, рішуче засудив теракт у Манчестері

На зустрічі з Махмудом Аббасом у Віфлеємі президент США заявив, що ізраїльсько-палестинська угода може покласти початок мирному процесу на всьому Близькому Сході





Президент США Дональд Трамп у вівторок рішуче засудив теракт в Великобританії, зазначивши, що за цією атакою стояли «злісні невдахи».



Його заява прозвучала, коли він зустрічався з палестинським президентом Махмудом Аббасом в надії відновити припинені мирні переговори між палестинцями та Ізраїлем.



Президент США висловив співчуття у зв'язку з влаштованим смертником вибухом в Манчестері, в результаті якого загинули 22 людини. За словами Трампа, за цією атакою стояли «злісні невдахи».



Після переговорів з Аббасом, які проходили в Віфлеємі на окупованому Західному березі річки Йордан, американський лідер сказав, що США «повністю солідарні» з британським народом.



«Я висловлюю найглибші співчуття тим, хто так жахливо постраждав у цій терористичній атаці, багатьом убитим і їх сім'ям, - сказав Трамп. - Так багато молодих, прекрасних, невинних людей, які жили і насолоджувалися своїм життям, були вбиті злісними невдахами».



У присутності Аббаса Трамп заявив, що угода з Ізраїлем може «почати процес встановлення миру на всьому Близькому Сході».



За словами Аббаса, він прагне до того, щоб «тримати двері відкритими для діалогу з ізраїльськими сусідами». Він повторив вимоги палестинців, однією з яких є створення столиці в Східному Єрусалимі, на що також претендує Ізраїль.



У вівторок Трамп також відвідає присвячений жертвам Голокосту меморіал Яд ва-Шем, де він виступить з промовою.



У понеділок президент США зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і удостоївся похвали за критику агресії і військових амбіцій Ірану.



Трамп також піддав критиці адміністрацію колишнього президента Барака Обами, який ухвалив міжнародну угода 2015 року про обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття економічних санкцій проти Тегерана. Ізраїль наполегливо заявляв про своє неприйняття цього пакту, але безуспішно.



«Я хочу, щоб ви знали, наскільки ми вдячні за зміну позиції США щодо Ірану, - сказав Нетаньягу на завершення дня, наповненого зустрічами і церемоніями. - Ми дуже вдячні за те, що Америка знову підтвердила своє лідерство на Близькому Сході».



Протягом дня Трамп кілька разів виступав з критикою Ірану.



«Замість подяки, замість того, щоб сказати спасибі за ядерну угоду, Іран зараз відчув себе сміливіше, - заявив він, зазначивши, що іранські бойовики, гроші і зброя направляються в Ємен, Ірак і Сирію. - Ми не просто простягнули їм руку допомоги, ми дали їм багатство і процвітання. Для США ця угода була жахливою».

Дивіться також: Трамп назвав цей час сприятливим для встановлення миру на Близькому Сході