Президент Трамп скликає всіх сенаторів радитися про Корею

Усіх 100 сенаторів США запросили у середу на незвичайну нараду з президентом Дональдом Трампом на тлі загострення риторики довкола Північної Кореї.
Північна Корея - велика світова проблема, і ми повинні нарешті її вирішити.
Пхеньян заявив, що готує нові ракетні та ядерні випробування, а також поширює погрози щодо сусідів та США.
Голова кореспондентського бюро “Голосу Америки” у Білому домі Стів Герман каже, що запрошення цілого Сенату на нараду до президента є незвичайною подією, бо, як правило, представники урядових служб інформують законодавців на Капітолійському пагорбі.
У вівторок Пхеньян святкує 85-ту річницю заснування своєї армії і з цієї нагоди, як повідомляє Південна Корея, проводить великі військові навчання.
Фахівці вказують, що у минулому Північна Корея саме з нагоди річниць і святкувань проводила ядерні випробування і запуски ракет.
Тим часом до Південної Кореї прибув оснащений ракетами підводний човен США “Мічіган”, який стане частиною групи американських бойових кораблів на чолі з авіаносцем “Карл Вінсон”.
У закритій нараді в Білому домі братимуть участь також державний секретар Рекс Тіллерсон і міністр оборони Джим Маттіс, а також керівники служб розвідки.
Головний союзник Північної Кореї - Китай закликав усі сторони до стриманості.
У понеділок під час обіду у Білому домі з представниками країн-членів Ради Безпеки ООН Дональд Трамп назвав “неприйнятним” теперішній стан справ з Північною Кореєю.
Президент США закликав Раду Безпеки розглянути додаткові і жорсткіші санкції щодо Північної Кореї у зв’язку з її програмами розробки балістичних ракет і ядерної зброї.
“Північна Корея - велика світова проблема, і ми повинні нарешті її вирішити”, - додав президент. “Люди закривали очі упродовж десятиліть, а зараз настав час вирішити проблему”.
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