Щоб зрозуміти підходи Трампа до міжнародної політики - зверніть увагу, як він «силує» Мексику

Якщо Мексика не бажає платити за дуже необхідну стіну на кордоні між нашими країнами, до буде краще скасувати майбутню зустріч

Президент США Дональд Трамп готовий скасувати заплановану на наступний тиждень зустріч із президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, якщо Мексика не візьме на себе оплату побудови стіни на кордоні між обома країнами. Про це президент США заявив у Twitter після того, як лідер Мексики заявив, що його країна відмовляється платити за побудову прикордонного муру.

«США мають торговельний дефіцит із Мексикою у 60 мільярдів доларів. Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА) однобоко працює на інтереси Мексики від самого свого початку. Через неї ми втратили значну кількість робочих місць та промислових підприємств. Якщо Мексика не бажає платити за дуже необхідну стіну на кордоні між нашими країнами, до буде краще скасувати майбутню зустріч»,- відзначив Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Трамп підписав два укази, якими ініціював початок зведення стіни на кордоні США та Мексики за рахунок США, збільшив чисельність американських прикордонників та кількість правоохоронців, які займаються депортаціями. Пізніше прес-секретар Білого дому відзначив, що зрештою за будівництво стіни заплатить саме Мексика, на цьому також наголошував і Трамп.

У відповідь президент Мексики заявив, що його країна не буде платити за стіну.

Обіцянка побудувати стіну на кордоні США та Мексики і примусити останню заплатити за побудову муру була одною із ключових у ході виборчої кампанії Дональда Трампа

Деякі оглядачі заявили, що Трамп прагне символічно принизити Мексику, примусивши її таки заплатити за мур, який стане на заваді нелегальному проникненню людей з її території до США.

«Єдина явна мета цього - це повне приниження Мексики. Це як окупацію США мексикансього порту Веракруз у 1914 році, але у формі твіта», - заявив Нік Мірофф, кореспондент видання The Washington Post.

Інші відзначили, що Трамп почав «грати по жорсткому» заради досягнення своєї кінцевої мети.

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп наголосив, що на міжнародній арені кожне його рішення буде слідувати меті покращити становище американських робітників.

«На президента Мексики дуже тиснули всередині країни, вимагаючи скасувати зустріч із Трампом, тож твіт Трампа може дозволити лідеру Мексики врятувати обличчя», - відзначив журналіст The Washington Post Філіпп Рукер.

У середу президент США Дональда Трамп також наголосив на тому, що США негайно розпочинають депортацію нелегальних мігрантів, які здійснили на території Америки кримінальні злочини. Останні, в окремих випадках, не депортувались із США через особливості законодавства країни, яке дозволяє окремим містам визначати власну політику з приводу депортації. Т.з «міста-прихистки» у США, мають власну політику, відповідно до якої нелегальні мігранти не переслідуються за порушення міграційного законодавства навіть, якщо це передбачено федеральними законами.

У ході виборчої кампанії Трамп значну увагу приділяв злочинам здійсненим у США нелегальними імігрантами, яких не було вчасно депортовано із країни та жертвам їх злочинів. За його словами, дана тема применшувалась та замовчувалась провідними американськими ЗМІ з політичних міркувань.

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