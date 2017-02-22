"У США немає місця антисемітизму!" - заява віце-президента США

У США немає місця ненависті, актам насильства та антисемітизму. Про це віце-президент США Майк Пенс заявив у середу, відвідуючи єврейське кладовище "Чесед шель Емет" (Chesed Shel Emeth) у штаті Міссурі, яке протягом минулих вихідних спаплюжили вандали.

"Кажу від щирого серця, у США немає місця ненависті, проявам упередженості, насильству, чи антисемітизму. Люди штату Міссурі надихають усію країну своєю любов'ю, тим, як ви турбуєтесь про це кладовище, про єврейську громаду. І хочу подякувати вам за це натхнення, за те, що показуєте цілому світу, якою є Америка", - заявив Пенс.

На кладовищі Пенс також особисто взяв участь в прибиранні території та у молитві, яку провів рабин громади.

Тоді ж губернатор штату Міссурі відзначив, що у ході телефонної розмови президент США Дональд Трамп заявив, що вандалізм суперечить американським цінностям.

Подія відбулась на фоні закидів у численних американських ЗМІ, які звертають увагу на, як вони вважають, слабку реакцію адміністрації Трампа на сплеск нападів на грунті ненависті та проявів нетерпимості у США, які співпали у часі із виборчою кампанією Трампа та його обранням на посаду.

Трампу при цьому дорікають, що він недостатньо жорстко реагує на подібні повідомлення. У ході останньої прес-конференції президента США журналіст американського видання, яке працює для єврейської громади зауважив, що ніколи не чув у самій громаді підозр, що Трамп може бути антисемітом та зауважив, що євреями є онуки президента США та чоловік його доньки Іванки, Джаред Кушнер. При цьому журналіст закликав президента США прокоментувати сплеск проявів антисемітизму у США.

Президент США у відповідь на запитання та заявив, що ображений тим, що його постійно прив'язують до даної теми.

У ході виборчої кампанії провідні ЗМІ приділяли велику увагу заявам з боку маргінальних організацій та рухів, які сповідають ідеологію вищості білої раси, або націоналістичні ідеї, про їх підтримку Дональда Трампа. Кожна така заява всебічно висвітлювалась впливовими виданнями. Попри те, що Трамп гостро відмежовувався від підтримки з боку маргіналів-людиноненависників, йому щоразу закидалась близькість до таких груп. Поширена теза про те, що обрання Трампа надихнуло та посилило у США групи, які сповідають ідеологію ненависті.

Слідом за обранням Трампа послідувала хвиля повідомлень про вияви ненависті до представників меншин у США. Деякі із цих випадків пізніше було викриті поліцією, як вигадані та безпідставні.

Одним із акцентів виборчої кампанії Трампа, та перших тижнів його роботи на посаді, стала боротьба із нелегальною іміграцією до США через територію Мексики та обмеження подорожей до США з країн, які потерпають від тероризму та не в стані самостійно забезпечити перевірку усіх подорожуючих до Америки. ЗМІ та значна частина американської громадськості інтерпретують такі дії та заяви, як спрямовані проти людей певних етнічних груп. В Адміністрації США, натомість, наголошують, що йдеться про дотримання законів та забезпечення безпеки американців.

У ході виборчої кампанії Трамп, посилаючись на викриття сайту Wikileaks (розвідка США у ході виборчої кампанії назвала його пов'язаним із Кремлем - прим. ГА) вказав, що провідні ЗМІ працюють на Гілларі Клінтон та налаштовані проти нього.

Звинувачення на адресу ЗМІ з боку Трампа не припинились і після виборів. Опитування громадської думки проведені у США вказують, що відносна більшість американців довіряють Білому домі дещо більше ніж засобам масової інформації. Рівень підтримки президента США з боку республіканських виборців є стабільно високим.

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