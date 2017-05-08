Трамп повинен зустрітись з Порошенком перед зустріччю з Путіним - заява сенаторів США

На веб-сторінці сенатора Роба Портмана з’явився текст листа Дональду Трампу від сенаторів, у якому вони закликають його зустрітися з президентом України Петром Порошенком до зустрічі з президентом Путіним на саміті G20 у липні.

Вони заохочують його активніше взаємодіяти з давніми союзниками Сполучених Штатів та збільшити підтримку інституціям та європейським урядам, які допомагають зберігати існуючий міжнародний порядок.

Ми закликаємо ваc зустрітись із очільниками України, включно з президентом Петром Порошенком, перед будь-якою офіційною зустріччю з очільниками Росії, включно із президентом Росії Володимиром Путіним

"Ми закликаємо ваc зустрітись із очільниками України, включно з президентом Петром Порошенком, перед будь-якою офіційною зустріччю з очільниками Росії, включно із президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у листі.

"Зустріч з демократично обраними представниками України надсилатиме сильний сигнал, що Сполучені Штати продовжують надавати пріоритет давнім союзникам і продовжуватимуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України перед обличчям триваючої агресії".

Під листом підписалися сенатори Джон Маккейн, Боб Менендез, Роб Портман, Боб Кейсі, Джеймс Інгоф та Джин Шахін.

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