Ось на чому наголошував Трамп у своїй першій промові перед випускниками університету

Президент Трамп у своїй першій промові в університеті (Liberty University у штаті Вірджинія) закликав випускників не йти на компроміс зі своїми особистими переконаннями.
«За короткий час мого перебування у Вашингтоні я бачив на власні очі, як ламається система», – підкреслив Трамп випускникам консервативного євангельського університету.
«Невелика група голосів, що зазнали невдачі і які думають, що вони все знають і розуміють кожного, хоче вказувати всім іншим, як жити і що робити, і як думати, – продовжив він. – Але ви не збираєтеся дозволяти іншим людям говорити, в що ви вірите, особливо, коли ви знаєте, що маєте рацію».
Президент негативно говорив про «критику», стверджуючи, що майбутнє належить «мрійникам, а не критикам».
«Немає нічого простішого чи більш жалюгідного, ніж бути критиком, тому що це є ті люди, які не можуть виконати роботу, – наголосив Дональд Трамп. – Але майбутнє належить мрійникам, а не критикам. Майбутнє належить тим людям, які слідують голосу серця, незалежно від того, що говорять критики».
Виступ Трампа підсумував напружений тиждень у Вашингтоні, де його адміністрація охоплена суперечками з приводу його рішення звільнити директора ФБР Джеймса Комі, який вів розслідування щодо можливих зв’язків між кампанією Трампа і Росією під час виборів.
Дивіться також: Звільнення глави ФБР викликало протести під Білим домом і запеклі суперечки на Капітолійському пагорбі
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum