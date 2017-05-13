Ось на чому наголошував Трамп у своїй першій промові перед випускниками університету

Президент Трамп у своїй першій промові в університеті (Liberty University у штаті Вірджинія) закликав випускників не йти на компроміс зі своїми особистими переконаннями.

«За короткий час мого перебування у Вашингтоні я бачив на власні очі, як ламається система», – підкреслив Трамп випускникам консервативного євангельського університету.

«Невелика група голосів, що зазнали невдачі і які думають, що вони все знають і розуміють кожного, хоче вказувати всім іншим, як жити і що робити, і як думати, – продовжив він. – Але ви не збираєтеся дозволяти іншим людям говорити, в що ви вірите, особливо, коли ви знаєте, що маєте рацію».

Президент негативно говорив про «критику», стверджуючи, що майбутнє належить «мрійникам, а не критикам».

«Немає нічого простішого чи більш жалюгідного, ніж бути критиком, тому що це є ті люди, які не можуть виконати роботу, – наголосив Дональд Трамп. – Але майбутнє належить мрійникам, а не критикам. Майбутнє належить тим людям, які слідують голосу серця, незалежно від того, що говорять критики».

Виступ Трампа підсумував напружений тиждень у Вашингтоні, де його адміністрація охоплена суперечками з приводу його рішення звільнити директора ФБР Джеймса Комі, який вів розслідування щодо можливих зв’язків між кампанією Трампа і Росією під час виборів.

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