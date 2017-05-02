Білий дім не підтвердив заяву Кремля про цікавість Трампа до зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у ході телефонної розмови у вівторок не піднімали тему України. На це вказують офіційні повідомлення про зміст розмови, оприлюднені на сайтах Білого дому та Кремля.

"Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін сьогодні провели розмову присвячену Сирії. Президент Трамп та президент Путін погодились, що страждання у Сирії зайшло надто далеко і триває надто довго, і що всі сторони мають зробити усе можливе, щоб покласти край насильству. Розмова була дуже доброю та включала обговорення питання створення безпечних зон, або ж зон деескалації, з метою досягнення тривалого миру заради гуманітарних та інших цілей.

Розмова була дуже доброю та включала обговорення питання створення безпечних зон, або ж зон деескалації, з метою досягнення тривалого миру заради гуманітарних та інших цілей

США відправлять представника на переговори про припинення вогню до Астани, Казахстан, 3-4 травня. Президенти також детально обговорили співпрацю з метою подолання тероризму на Близькому Сході. Нарешті вони обговорили шляхи вирішення дуже небезпечної ситуації у Північній Кореї", - говорить заява на сайті Білого дому.

Натомість заява Кремля наголосила на тому, що у розмові було зроблемо акцент на "перспективі координації дій Росії та США у боротьбі із міжнародним тероризмом в контексті сирійскої кризи".

Росія, на відміну від Білого дому, також наголосила на тому, що президенти Росії та США "висловились на користь організації особистої зустрічі у прив'язці до засідання саміту "Групи двадцяти" 7-8 липня у Гамбурзі.

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