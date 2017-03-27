Новини про рахунок Трампа до Меркель на сотні мільярдів виявились фальшивкою

Повідомлення, що президента США Трамп виставив федеральному канцлеру якийсь рахунок з конкретною сумою вказаною у мільярдах не є правдивими

Повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп буцімто під час особистої зустрічі передав канцлеру Німеччині Анґелі Меркель рахунок "за послуги НАТО" спростували в уряді Німеччини. Про це повідомляє видання Politico.

"Повідомлення, що президента США Трамп виставив федеральному канцлеру якийсь рахунок з конкретною сумою вказаною у мільярдах не є правдивими", - заявив у понеділок у ході прес-конференції речник офіційного Берліна.

Раніше численні американські та міжнародні видання поширили інформацію про те, що президент США буцімто виставив Німеччині рахунок за борги перед НАТО на понад 300 мільярдів доларів. Повідомляється, що першою інформацію з посиланням на джерела в уряді Німеччини поширило видання The Sunday Times.

При цьому у Бреліні підтвердили, що тема витрат на НАТО піднімалась у ході зустрічі голів країн, але про жодну заборгованість не йшлося.

Президент США Дональд Трамп, після зустрічі із Меркель, відзначив у Twitter, що "Німеччина заборгувала величезні кошти і США мають отримати компенсацію за потужну і дуже витратну оборону, якою вони забезпечують Німеччину!"

Дивіться також: 23 мільйони доларів виділять США Україні на реформи фінансового сектору