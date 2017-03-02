На зближенні США з Росією поставлено хрест - експерт про призначенців Трампа

Розмови про можливість різкої зміни характеру відносин США із Росією за президентства Трампа втрачають зміст, якщо проаналізувати призначення до його адміністрації. Про це у Twitter заявив відомий американський політичний консультант Ян Бреммер.

"З призначенням генералів Маттіса (міністр оборони) та Макмастера (радник з нацбзезпеки), Фіони Гілл (експерт-критик Путіна отримала запрошення працювати з Трампом) та можливо Гантсмана (очільник критичного щодо Росії аналітичного центру Atlantic Council може стати послом у Росії), можна говорити про те, що радикальне зближення США та Росії більше не розглядається", - твітує Бреммер у четвер.

Як відомо на фоні власних заяв про готовність до діалогу із Росією та співпраці у боротьбі проти терористичного угрупування ІДІЛ, Дональд Трамп призначив до своєї адміністрації цілу низку політиків та військових, які відомі своїм критичним ставленням до політики Кремля.

Так міністр оборони США, генерал Корпусу морської піхоти США Маттіс ще до свого призначення називав дії Росії в Україні викликом системі безпеки світу, а новопризначений радник Трампа з питань національної безпеки генерал Макмастер в останні роки лобіював перебудову армії США на випадок можливого збройного протистояння із Росією.

Днями запрошення працювати на посаді директора з питань Європи та Росіє отримала Фіона Гілл, експерт аналітичного центру Brookings Institution, відома критикою Кремля.

На посаду посла США у Росії при цьому розглядається голова аналітичного центру Atlantic Council, колишній дипломат Джон Гантсман (Jon Huntsman). Очолювана ним дослідницька установа протягом багатьох років відіграє у Вашингтоні роль головного майданчика аналізу агресивних дій з боку Росії та розробки варіантів протидії Москві.

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