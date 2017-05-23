Трамп просив розвідку США публічно заперечити його зв'язки з Росією - WP

Згідно з опублікованою інформацією, Трамп звернувся за підтримкою до Національної розвідки і Агентства національної безпеки





Дональд Трамп закликав керівників двох розвідувальних служб США публічно заперечувати будь-які докази змови між його передвиборчою кампанією і росіянами.

Про це повідомило видання The Washington Post, з посиланням на колишніх і нинішніх співробітників.



Директор Національної розвідки Ден Коутс і директор Агентства національної безпеки Майкл Роджерс відмовилися задовольнити прохання Дональда Трампа, оскільки вважали його недоречним, повідомляє The Washington Post з посиланням на двох колишніх і двох нинішніх чиновників.



«Білий дім не підтверджує і не спростовує необґрунтовані твердження, що базуються на незаконних витоках від анонімних осіб, - сказав представник Білого дому. - Президент зосередить увагу на своїх програмах, які він втілюватиме в життя, оскільки був обраний для цього американським народом».

Дивіяться також: Колишній радник Трампа генерал Флінн відмовився давати свідчення перед Сенатом