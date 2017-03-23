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Конгресмен: за Трампом і його командою таки велося спостереження, але - випадково

  • Голос Америки
Конгресмени Адам Шифф і Девін Нуньєс

Конгресмени Адам Шифф і Девін Нуньєс

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Коментарі конгресмена Девіна Нуньєса були озвучені після того, як директор ФБР заявив, що немає підтверджень висловлених президентом Трампом звинувачень про те, що Барак Обама наказав вести прослуховування у вежі Трампа

Комунікації між Дональдом Трампом (в той момент - новообраним президентом) і членами його перехідної команди потрапили в зону моніторингу під час «випадкового збору інформації», - заявив в середу голова Комітету Палати представників з розвідки Девін Нуньєс.

За словами Нуньєса, він отримав цю інформацію законним шляхом після, того, як під час відкритих слухань в Комітеті з розвідки звернувся до всіх, у кого була будь-яка інформація, що має відношення до теми проведеного комітетом розслідування, включаючи спостереження за президентом Трампом, з проханням поділитися цією інформацією.

Джерела отриманої ним інформації Нуньєс не розкрив.



«Я бачив доповіді розвідувальних служб, згідно з якими за новообраним президентом і його командою, щонайменше, велося спостереження, і (його результати) поширювалися в Розвідспільноті, - сказав Нуньєс. - Я хочу пояснити, що це розслідування не мало ніякого відношення до Росії і її діяльності або до діяльності команди Трампа», - сказав Нуньєс. За його словами, він ознайомився з десятками доповідей, в яких не було згадки про Росію. Голова Комітету з розвідки уточнив, що говорить тільки про ті доповіді розвідки, які він бачив, і не хоче створювати враження, що не існує іншої інформації.

Коментарі Нуньєса були озвучені після того, як директор ФБР Джеймс Комі заявив, що немає підтверджень висловлених президентом Трампом в Twitter звинувачень про те, що його попередник Барак Обама наказав вести прослуховування в офісах у нью-йоркській вежі Трампа.

Нуньєс неодноразово заявляв, що, незважаючи на те, що ніякого безпосереднього прослуховування телефонів в Trump Tower не велося, про що писав президент в Twitter, він стурбований тим, що стосовно Трампа і його команди велося спостереження.

«Я думаю, це було законно», - сказав Нуньєс ЗМІ, уточнивши, що основні дані були зібрані під час перехідного періоду: з листопада 2016-го року по січень 2017 року.

Комітет з розвідки Палати представників звернувся до диреткорів розвідслужб США за допомогою в проведенні «ретельного розслідування», яке має визначити, чому зібрана інформація не була передана Конгресу, хто санкційонував збір інформації, а також перевірити, чи не був порушений закон.

«Я не думаю, що адміністрація була про це поінформована, тому я збираюся в Білий дім, щоб повідомити про те, що мені стало відомо», - сказав Нуньєс.

Він додав, що вже провів брифінг для спікера Палати представників Пола Раяна, АНБ і ЦРУ.

Розмовляючи з журналістами, Нуньєс все ще чекав можливості приватної розмови з директором ФБР Комі і тому не міг повідомити, чи зможе ФБР задовольнити запит комітету про надання додаткової інформації.

За словами Нуньєса, дані були зібрані в ході звичайного випадкового збору інформації і не мали ніякого відношення до будь-якого кримінального розслідування.

Нуньєс сказав, що був «стурбований» веденням спостереження за президентом і його командою, тому що це нагадало йому ситуацію, коли півтора роки тому під таке випадкове спостереження потрапили члени Конгресу.

У відповідь на прохання охарактеризувати зібрану інформацію, Нуньєс сказав: «Все залежить від того, як розуміти значення слова спостереження».

Заяву Девіна Нуньєса розкритикував чільний демократ у Комітеті з розвідки Адам Шифф.

За словами Шиффа, коментарі Нуньєса викликають «глибоке занепокоєння» щодо здатності комітету провести достовірне розслідування контактів представників оточення Трампа з російськими посадовцями і спецслужбами.

Як мовиться в заяві Шиффа, Нуньєс має вирішити, яка його роль – голови комітету чи представника інтересів Білого дому.

Він додав, що тепер більш ніж будь-коли переконаний, що розслідувати можливі зв’язки кампанії Трампа з Росією має незалежна комісія.

Раніше Конгрес відмовився створити таку незалежну комісію, але окремі власні розслідування в цій справі ведуть відразу низка різних конгресових комітетів.

Крім того, ФБР підтвердило, що воно також веде розслідування в цій справі. Нуньєс і Шифф тоді разом підтвердили, що фізичного прослуховування приватного офісу Трампа у Нью-Йорку не було, але Нуньєс додав, що могли бути й інші способи спостереження.

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